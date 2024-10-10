Вблизи границы с Украиной построили завод бронетехинки НАТО

Ведущий мировой производитель бронетехники International Armored Group (IAG), чьи заводы есть в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, открыл производство техники практически рядом с Украиной. Туда от нашего пограничного пункта пропуска в Рени всего 500 км.

Новый объект, стратегически расположенный в промышленной зоне Бургаса, охватывает 150 000 квадратных метров и получил инвестиции, превышающие 10,2 миллиона евро. IAG планирует создать там более 300 рабочих мест, что сделает значительный вклад в местную экономику. Об этом пишет militaryleak.com.

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Завод в Бургасе будет специализироваться на производстве более 150 типов бронетехники и беспилотников, предназначенных для спасательных, разведывательных и экстренных операций, включая эксплуатацию в условиях экстремальной военной среды. Предприятие спроектировано и построено в соответствии со строгими стандартами НАТО. Вся производимая продукция будет отвечать самым высоким требованиям к качеству и надежности, установленным альянсом.

Завод IAG специализируется на выпуске колесной техники с уровнем бронезащиты 1, 2, 3 и 4 Stanag. Фото: IAG

Создавая производственную базу в Европе, IAG стремится оптимизировать свою цепочку поставок и эффективнее реагировать на меняющиеся потребности клиентов во всем мире. С открытием нового предприятия IAG укрепляет свои позиции как ключевого игрока в оборонной промышленности, занимающегося предоставлением передовых решений современной оборонной безопасности.

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"Это начало производственного процесса, будем создавать различные типы боевых машин для пехоты, армии, полиции и пожарных подразделений, которые соответствуют самым высоким стандартам НАТО", – сказал Антон Стефов, владелец IAG.

И хотя прямой ссылки на поставку техники в Украину нигде не прозвучало, эксперты уже называют Киев среди первых заказчиков: признанная странами НАТО бронетехника IAG на российско-украинском фронте еще себя покажет.

Кроме добротных ходовых, боевых и бронезащитных характеристик, привлекательности этим машинам добавляет благоприятная логистика: доставка техники от проходной завода до украинской границы займет максимум световой день. Расстояние из болгарского Бургаса через Констанцу до украинского города Рени всего 498 км. Это даже ближе, чем из Львова в Киев.

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