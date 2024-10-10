Поблизу кордону з Україною побудували завод бронетехінки НАТО

Провідний світовий виробник бронетехніки International Armored Group (IAG), чиї заводи є в Сполучених Штатах, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, відкрив виробництво техніки практично поряд з Україною. Туди від нашого прикордонного пункту пропуску в Рені всього 500 км.

Новий об’єкт, стратегічно розташований у промисловій зоні Бургаса, охоплює 150 000 квадратних метрів і отримав інвестиції, що перевищують 10,2 мільйона євро. Завдяки створенню цього заводу IAG планує створити понад 300 робочих місць, що зробить значний внесок у місцеву економіку. Про це пише militaryleak.com.

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Завод у Бургасі буде спеціалізуватися на виробництві понад 150 типів бронетехніки та безпілотників, призначених для рятувальних, розвідувальних і екстрених операцій, включаючи експлуатацію в умовах екстремального воєнного середовища. Підприємство спроектовано та побудовано відповідно до суворих стандартів НАТО. Вся вироблена продукція відповідатиме найвищим вимогам до якості та надійності, встановленим альянсом.

Завод IAG спеціалізується на випуску колісної техніки з рівнем бронезахисту 1, 2, 3 і 4 Stanag. Фото: IAG

Створюючи виробничу базу в Європі, IAG прагне оптимізувати свій ланцюжок поставок і ефективніше реагувати на мінливі потреби клієнтів у всьому світі. З відкриттям нового підприємства IAG зміцнює свої позиції як ключового гравця в оборонній промисловості, що займається наданням передових рішень сучасної оборонної безпеки.

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"Це початок виробничого процесу, який дозволить створювати різні типи бойових машин для піхоти, армії, поліції та пожежних підрозділів, які відповідають найвищим стандартам НАТО", — сказав Антон Стефов, власник IAG.

І хоча прямого посилання на постачання техніки до України ніде не прозвучало, експерти уже називають Київ серед перших замовників: визнана країнами НАТО бронетехніка IAG на російсько-українському фронті ще себе покаже.

Окрім добротних ходових, бойових та бронезахисних характеристик, привабливості цим машинам додає сприятлива логістика: доставка техніки від прохідної заводу до українського кордону займе щонайбільше світловий день. Відстань з болгарського Бургасу через Констанцу до українського міста Рені всього 498 км. Це навіть ближче, ніж зі Львова до Києва.

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