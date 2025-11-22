Велосипедист проскочил между двумя движущимися грузовиками: видео

Достаточно дерзкий и опасный трюк провели на испытательном полигоне Scania в Швеции производитель этих грузовиков и специалисты PlusAI. Конечно, была и третья сторона эксперимента – спортсмен-велосипедист.

Как говорится в релизе Scania, подобный эксперимент самостоятельно не стоит повторять, потому что его проведение требует большой точности, расчетов и умения.

Спортсмен Мэтт Джонс на своем горном велосипеде имел в этом сложном эксперименте только одну безопасную секунду. И он ею воспользовался.

Прыжок в "окно" выверили до секунды

Разогнавшись с помощью буксира до необходимой скорости он вылетел на трамплин и проскочил на велосипеде между двумя автономными грузовиками, которые двигались навстречу друг другу с высокой точностью.

По замыслу инженеров, транспортные средства, работавшие под управлением автономной технологии Scania и партнерской компании PlusAI, создавали узкое "окно" продолжительностью всего в одну секунду. Именно в этот момент Джонс должен был совершить прыжок.

У велосипедиста были свои расчеты

Сначала Джонс набросал идею в блокноте, прежде чем обратиться к автономным грузовикам Scania, чтобы воплотить это в жизнь. Он полагался на их способность позиционироваться почти с идеальной точностью.

Математические расчеты спортсмена и инженеров показали, что транспортные средства создают "окно" в какую-то неполную секунду. В этот синхронный промежуток движения грузовиков промежуток Мэтт Джонс должен был "вписаться".

Сотрудничество продемонстрировало точность и безопасность, которые может обеспечить эта технология.



Мировая премьера инженерных достижений

Подготовка длилась несколько месяцев и включала моделирование, тестовые заезды и детальные проверки безопасности. По словам представителей Scania, демонстрация показала высокую точность и надежность фирменной автономной системы.

В компании отмечают, что их автономные решения для горнодобывающего сектора и логистики "хаб-хаб" направлены на повышение эффективности и безопасности и снижение затрат и воздействия на окружающую среду.

С технологиями искусственного интеллекта

Scania уже тестирует свои автономные автомобили на европейских дорогах в сопровождении водителей-наблюдателей, интегрируя собственные системы с технологиями искусственного интеллекта PlusAI.

Руководитель подразделения автономных решений Scania Питер Хафмар отметил, что точность и безопасность являются ключевыми принципами развития транспортных систем, а проведенная демонстрация стала примером того, как автономные технологии могут обеспечивать надежность в критических условиях.

Какая перспектива

Проект показал, как автономные системы могут влиять на будущие транспортные операции. При этом в Scania утверждают, что те же качества, что сделали этот трюк возможным – точность, предсказуемость и безопасность – будут ключевыми для внедрения этой технологии в реальном мире.