Велосипедист проскочив між двома вантажівками, що рухалися: відео

Досить зухвалий та небезпечний трюк провели на випробувальному полігоні Scania у Швеції виробник цих вантажівок та фахівці PlusAI. Звісно, була й третя сторона експерименту – спортсмен-велосипедист.

Як йдеться у релізі Scania, подібний експеримент самотужки не варто повторювати, бо його проведення вимагає великої точності, розрахунків та вміння.

Спортсмен Метт Джонс на своєму гірському велосипеді мав у цьому складному експерименті лише одну безпечну секунду. І він нею скористався.

Стрибок у "вікно" вивірили до секунди

Розігнавшись за допомогу буксиру до необхідної швидкості він вилетів на трамплін і проскочив на велосипеді між двома автономними вантажівками, які рухалися назустріч одна одній з високою точністю.

За задумом інженерів, транспортні засоби, що працювали під керуванням автономної технології Scania та партнерської компанії PlusAI, створювали вузьке "вікно" тривалістю всього в одну секунду. Саме в цей момент Джонс мав здійснити стрибок.

У велосипедиста були свої розрахунки

Спочатку Джонс накидав ідею в блокноті, перш ніж звернутися до автономних вантажівок Scania, щоб втілити це в життя. Він покладався на їхню здатність позиціюватися майже з ідеальною точністю.

Математичні розрахунки спортсмена та інженерів показали, що транспортні засоби створюють "вікно" в якусь неповну секунду. В цей синхронний проміжок руху вантажівок проміжок Метт Джонс мав "вписатися".

Співпраця продемонструвала точність і безпеку, які може забезпечити ця технологія.



Світова прем’єра інженерних досягнень

Підготовка тривала кілька місяців і включала моделювання, тестові заїзди та детальні перевірки безпеки. За словами представників Scania, демонстрація показала високу точність та надійність фірмової автономної системи.

У компанії зазначають, що їхні автономні рішення для гірничодобувного сектору та логістики "хаб-хаб" спрямовані на підвищення ефективності й безпеки та зниження витрат і впливу на довкілля.

З технологіями штучного інтелекту

Scania вже тестує свої автономні автомобілі на європейських дорогах у супроводі водіїв-наглядачів, інтегруючи власні системи з технологіями штучного інтелекту PlusAI.

Керівник підрозділу автономних рішень Scania Пітер Хафмар наголосив, що точність і безпека є ключовими принципами розвитку транспортних систем, а проведена демонстрація стала прикладом того, як автономні технології можуть забезпечувати надійність у критичних умовах.

Яка перспектива

Проєкт показав, як автономні системи можуть впливати на майбутні транспортні операції. При цьому у Scania стверджують, що ті ж якості, що зробили цей трюк можливим – точність, передбачуваність і безпека – будуть ключовими для впровадження цієї технології в реальному світі.