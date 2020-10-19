КАС ВС высказался относительно права водителя заезжать на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств. Водитель имеет право заезжать на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, для высадки пассажира.

В соответствии с ПДД Украины дорожным знаком 5.11 обозначенная "полоса для движения маршрутных транспортных средств" предназначена для транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам попутно с общим потоком транспортных средств.

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Учитывая положения пункта 17.2. ПДД Украины, водитель имеет право, в частности, заезжать на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, для высадки пассажира. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела №201/2179/17.

Так, пунктом 17.1 ПДД Украины определено, что на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11 запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

В соответствии с частью третьей статьи 122 Куоап Украины определено, что, в частности, нарушение правил остановки на полосе для маршрутных транспортных средств – влекут за собой наложение штрафа в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии со статьей 280 Куоап орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновато ли данное лицо в его совершении, подлежит ли она административной ответственности, есть ли обстоятельства, которые смягчают и отягощают ответственность, причинен ли имущественный ущерб, имеются ли основания для передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение общественной организации, трудового коллектива, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

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Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении исковых, установил, что из имеющегося в материалах дела видеозаписи с видеорегистратора, установленного в транспортном средстве сотрудников патрульной полиции, усматривается, что истец осуществил остановку на полосе для маршрутных транспортных средств в указанном в оспариваемом постановлении месте, чем нарушил пункт 17.1 ПДД Украины. Также суд апелляционной инстанции отметил, что ссылка истца на пункт 17.2 ПДД Украины являются необоснованными, поскольку указанная норма не содержит оговорки о наличии дорожных знаков 5.8 или 5.11, и истец не осуществлял поворот.

Однако, коллегия судей Верховного суда отмечает о необоснованности данного вывода учитывая следующее.

Судами установлено, что истец осуществил остановку на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, обозначенной дорожным знаком 5.11.

В соответствии с ПДД Украины дорожным знаком 5.11 обозначена "полоса для движения маршрутных транспортных средств". Полоса предназначена только для транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам попутно с общим потоком транспортных средств.

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Учитывая положения пункта 17.2. ПДД Украины, водитель имеет право, в частности, заезжать на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, для высадки пассажира.

Из материалов дела усматривается, что ЛИЦО_1 совершил именно высадку пассажира на указанной полосе.

Следовательно, истцом не нарушен пункт 17.1 ПДД Украины, поскольку пунктом 17.2 ПДД Украины в этом месте разрешается остановка для высадки пассажира.

Учитывая, что суд апелляционной инстанции ошибочно отменил законное решение суда первой инстанции, коллегия судей приходит к выводу о необходимости отмены постановления апелляционного административного суда, оставив в силе постановление районного суда.