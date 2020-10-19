КАС ВС висловився щодо права водія заїжджати на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Водій має право заїжджати на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів, яка відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, для висадки пасажира.

Відповідно до ПДР України дорожнім знаком 5.11 позначено «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів». Смуга призначена для транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами попутно із загальним потоком транспортних засобів.

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Враховуючи положення пункту 17.2. ПДР України, водій має право, зокрема, заїжджати на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів, яка відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, для висадки пасажира. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду при розгляді справи №201/2179/17.

Так, пунктом 17.1 ПДР України визначено, що на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

Згідно з частиною третьою статті 122 КУпАП України визначено, що, зокрема, порушення правил зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

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Суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних, встановив, що з наявного в матеріалах справи відеозапису з відеореєстратора, встановленого у транспортному засобі працівників патрульної поліції, вбачається, що позивач здійснив зупинку на смузі для маршрутних транспортних засобів у вказаному в оскаржуваній постанові місці, чим порушив пункт 17.1 ПДР України. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що посилання позивача на пункт 17.2 ПДР України є необґрунтованими, оскільки вказана норма не містить застереження щодо наявності дорожніх знаків 5.8 або 5.11, і позивач не здійснював поворот.

Проте, колегія суддів Верховного Суду зазначає про необґрунтованість даного висновку з огляду на наступне.

Судами встановлено, що позивач здійснив зупинку на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, яка відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, позначеній дорожнім знаком 5.11.

Відповідно до ПДР України дорожнім знаком 5.11 позначено "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів". Смуга призначена лише для транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами попутно із загальним потоком транспортних засобів.

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Враховуючи положення пункту 17.2. ПДР України, водій має право, зокрема, заїжджати на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів, яка відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, для висадки пасажира.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 здійснив саме висадку пасажира на вказаній смузі.

Отже, позивачем не порушено пункт 17.1 ПДР України, оскільки пунктом 17.2 ПДР України в цьому місці дозволяється зупинка для висадки пасажира.

З огляду на те, що суд апеляційної інстанції помилково скасував законне рішення суду першої інстанції, колегія суддів приходить до висновку про необхідність скасування постанови апеляційного адміністративного суду, залишивши в силі постанову районного суду.