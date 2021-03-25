В обновленных Tesla Model S и Model X не только прямоугольный штурвал, но и абсолютно пустой центральный тоннель, на котором нет никаких физических органов управления. Переключать передачи нужно на сенсорном экране.

Tesla недавно обнародовала обновление своих автомобилей Model S и X, интерьер которых привлек к себе много внимания. Прежде всего, благодаря прямоугольному “штурвалу”, вместо традиционного круглого руля. Но отсутствие селектора трансмиссии является не меньшей диковинкой.

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Благодаря упрощению интерьера в обновленных Tesla Model S и X теперь можно выбирать режимы движения вперед и назад через центральный информационно-развлекательный экран.

Более того, электрокары Tesla теперь сами определяют, когда нужно ехать – вперед или назад. Электроника “угадывает” нужное направление движения на основе таких факторов, как видимые препятствия, контекст и карта движения. Если выбранная передача будет неправильной, водители смогут легко переопределить действие через специальную область на экране.

Реакция на новую особенность оказалась неоднозначной. Хотя перемещение функциональных возможностей от физических органов на тачскрине информационно-развлекательного комплекса обеспечивает современную и минималистичную эстетику интерьера, кого-то такие вещи отпугивают. Поскольку эти электромобили становятся все более мощными, способными ускоряться до сотни за 2 секнды, это вызывает беспокойство по поводу неправильного выбора передачи.