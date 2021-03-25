В оновлених Tesla Model S та Model X не лише прямокутний штурвал, а й абсолютно порожній центральний тунель, на якому немає жодних фізичних органів управління. Перемикати передачі потрібно на сенсорному екрані.

Tesla нещодавно оприлюднила оновлення своїх автомобілів Model S та X, інтер’єр яких привернув до себе багато уваги. Перш за все, завдяки прямокутному “штурвалу”, замість традиційного круглого керма. Та відсутність селекетору трансмісії є не меншою дивиною.

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Завдяки спрощенню інтер’єру в оновлених Tesla Model S та X, тепер можна вибирати режими руху вперед і назад через центральний інформаційно-розважальний екран.

Більш того, електрокари Tesla тепер самі визначають, коли потрібно їхати вперед чи назад. Електроніка “вгадує” потрібний напрямок руху, на основі таких факторів, як видимі перешкоди, контекст та карта руху. Якщо обрана передача буде неправильною, водії зможуть легко перевизначити дію через спеціальну область на екрані.

Реакція на нову особливість виявилась неоднозначною. Хоча переміщення функціональних можливостей від фізичних органів на тачскрін інформаційно-розважального комплексу забезпечує сучасну та мінімалістичну естетику інтер’єру, декого такі речі відлякують. Оскільки ці електромобілі стають дедалі потужнішими, здатними прискорюватись до сотні за 2 секнди, це викликає занепокоєння з приводу неправильного вибору передачі.