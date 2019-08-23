Красавица актриса является продюсером этого шоу, поэтому должна была попробовать кое-что на собственной шкуре.

Пока петролхеды ждут выхода девятой части “Форсаж”, телевизионщики готовят высокооктановый заменитель – реалити-шоу “Гипердрайв”.

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“Элитные уличные гонщики со всего мира соберутся вместе, чтобы проверить свои навыки в гонках на турбо-монстрах на крупнейшем и самом злом гоночном маршруте из тех, что когда-либо были”, – так описывает новое шоу Netflix.

Ролик не содержит объяснения, кто или откуда молодая девушка за рулем BMW M3 поколения E30, однако, судя по ее акценту, дрифтерка может быть землячкой Шарлиз Терон из Южной Африки. Несмотря на молодой возраст, гонщица демонстрирует впечатляющий контроль автомобиля и даже выполняет весьма безумные трюки, включая вывешивание из открытого окна.

Шоу Hyperdrive покажет нам 28 гонщиков со всего мира, которые являются мастерами в различных автоспортивных дисциплинах. На собственных машинах они будут соревноваться в ловкости и скорости в индустриальной зоне Eastman Business Park площадью 40 гектаров с кучей препятствий. Авторы проекта построили 10 разных “трасс”, на которых гонщики покажут свое мастерство. Первый эпизод реалити-шоу Hyperdrive стартовал на канале Netflix 21 августа.

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