Красуня акторка є продюсером цього шоу, тож мала спробувати дещо на власній шкурі.

Поки петролхеди чекають на вихід дев’ятої частини “Форсаж”, телевізійники готують високооктановий замінник – реаліті-шоу “Гіпердрайв”.

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“Елітні вуличні гонщики з усього світу збируться разом, аби перевірити свої навички у перегонах на турбо-монстрах на найбільшому та найзлішому гоночному маршруті з тих, що будь-коли були”, – так описує нове шоу Netflix.

Ролик не містить пояснення, ким чи звідки є молода дівчина за кермом BMW M3 покоління E30, однак, судячи з її акценту, дріфтерка може бути землячкою Шарліз Терон з Південної Африки. Незважаючи на молодий вік, гонщиця демонструє вражаючий контроль автомобіля і навіть виконує досить шалені трюки, включаючи вивішування з відкритого вікна.



Шоу Hyperdrive покаже нам 28 гонщиків з усього світу, котрі є майстрами у різних автоспортивних дисциплінах. На власних машинах вони змагатимуться у вправності й швидкості в індустріальній зоні Eastman Business Park площею 40 гектарів з купою перешкод. Автори проекту збудували 10 різних “трас”, на яких гонщики покажуть свою майстерність. Перший епізод реаліті-шоу Hyperdrive стартував на каналі Netflix 21 серпня.

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