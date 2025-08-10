Винтажные Alfa Romeo стоят в "мертвом" дилерском центре в Бельгии: видео

Для ценителей бренда Alfa Romeo наткнуться на скрытую коллекцию классических моделей – это просто мечта. Как оказалось, подобное место существует в Бельгии. Заброшенный дилерский центр скрывает коллекцию винтажных авто. Это забытое место обнаружил ютубер “The Bearded Explorer”, который поделился его историей в собственном обзоре.

Местонахождение автосалона остается нераскрытым по очевидным причинам, но следы времени и запущенности трудно не заметить. На территории растут сорняки, вывески выцвели, а внутри все покрыто пылью. Внутри и снаружи территории есть несколько редких моделей Alfa Romeo в разном состоянии.

Среди наиболее заметных автомобилей, уцелевших, – седан 166 с 3,0-литровым двигателем Busso V6. В выставочном зале стоит синий 156 GTA с таким же двигателем. Среди других моделей, появляющихся на видео, - классическая Giulia, Alfetta, 75 (Milano), несколько Alfa Romeo 33, включая подготовленный к гонкам экземпляр, 155 со специальными колесами, 145, а также новые 156, 147, GT и 159 Sportwagon.

Кроме того, можно даже увидеть автомобили других автопроизводителей, такие как Smart Forfour, Abarth Punto и пару родстеров MG TF. Интересно то, что некоторые машины выглядят ухоженными, ведь имеют чистые салоны и надутые колеса. Это особенно заметно в зоне обслуживания, которая выглядит более организованной, чем ожидалось.

Историей этого дилерского центра поделилась жена бывшего руководителя и владельца. Как оказалось, ее муж трагически погиб в ДТП и с тех пор ее сын время от времени поддерживает это пространство, однако сам офис годами оставался нетронутым. Эта трагическая история объясняет, почему семья погибшего не хотела продавать здание или транспортные средства, что к нему прилегают.

Никто не может сказать, сколько из этих автомобилей до сих пор ездят или насколько сложно их будет восстановить. Но если их когда-нибудь выставят на аукцион, можно с уверенностью сказать, что фанаты Alfa Romeo выстроятся в очередь, чтобы получить шанс привезти один домой.