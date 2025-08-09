Увидел знак с фоторадаром – платить обязательно

В Чешской Республике начали использовать два новых знака, вернее вспомогательные таблички для них. Но их значение вводит в заблуждение водителей из-за странного изображения. На самом деле они указывают на начало и конец платной дороги.

Два блока к фотофиксации никакого отношения не имеют. Коллаж: Авто24

Этот знак работает только в паре

Этот символ прописан к группе "Дополнительные знаки" и уточняет значение дорожного знака, под которым размещен. Обычно имеет квадратную или прямоугольную горизонтальную форму с белым фоном и черными символами на нем.

Чаще всего в Чехии его можно увидеть со знаком, указывающим на начало автомагистрали. В Украине такой знак идет под номером 5.1 и называется "Автомагистраль" с хорошо знакомым всем зеленым фоном и белым силуэтом дороги с разделительной полосой и мостом над ней.

В Чехии "зеленый" дорожный знак с дополнительным прямоугольником снизу информирует о том, где виньетка не нужна, а где она действует. Коллаж: Авто24

Штраф обжалованию не подлежит

В Чехии обязательно покупать электронную дорожную виньетку для транспортных средств, максимально допустимой массой до 3,5 тонны.

Если виньетки нет, то сумма штрафа составит 20 000 чешских крон (около 40 тысяч гривен).

При этом оспорить наложенный штраф никак не получится, потому что табличка о платном пути предупредила водителя о таком участке дороги.

Не заметить предупреждение о платных участках сложно, потому что дорожники к знаку “Автомагистраль” и табличке о плате добавляют еще и табличку расстояния до начала действия этого требования. Фото: сайт schroter.cz



Классификация нарушений по этому знаку:

Проезд без виньетки (без оплаты) – до 20 000 чешских крон (40 000 грн). Штраф может быть меньше, если полиция остановит нарушителя вблизи знака, то есть если он успеет проехать без оплаты небольшой участок платной дороги.

"Несообщение" о въезде автомобиля, освобожденного от платы - 5000 czk (10 000 грн).

Не стоит пытаться обмануть систему, указывая ложное освобождение от оплаты. За это могут выписать штраф до 100 000 czk (200 000 грн).

Напомним, виньетка - не что иное, как дорожный сбор за использование автомагистралей. Она действует во многих странах Европы, в частности, в Австрии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, Румынии, Молдове, Болгарии.

Чешскую виньетку можно приобрести онлайн с помощью ресурса edalnice.cz. Купив виньетку через сайт, ваш автомобиль будет внесен в базу и полиция вас не будет трогать. Правда, там есть процедура регистрации. Также виньетку можно купить в автоматах на АЗС.

К чему обязывает табличка

Плата за проезд не оплачивается каждый раз, когда вы пользуетесь автомагистралью. Она оплачивается сразу и действительна в течение различных периодов времени.

Стоимость виньетки с 1 января 2025 года:

1 день - 210 чешских крон (420 грн).

- 210 чешских крон (420 грн). 10 дней - 290 чешских крон (580 грн).

- 290 чешских крон (580 грн). 30 дней - 460 чешских крон (920 грн).

- 460 чешских крон (920 грн). 1 год - 2 440 чешских крон (4 900 грн).

Поэтому владелец транспортного средства сам выбирает себе срок действия виньетки, все зависит от потребности и финансовых возможностей. По этому поводу все сроки четко расписаны.

Однодневный проездной сбор действует до полуночи дня, на который он был приобретен.

Срок действия 10-дневного сбора заканчивается в конце 10-го дня после даты начала действия. Пример: сбор, оплаченный 2 июня, действует до конца 12 июня.

Срок действия месячного сбора заканчивается в конце того же дня следующего месяца. Например: сбор, уплаченный 4 января, действует до конца 4 февраля.

В Чехии прямоугольных знаков E11b много, потому что введено более 1300 км платных дорог. Фото: Матеуш Покоржинский

Алгоритм приобретения и запуска виньетки

Технология не очень сложная. Для покупки следует зайти этот веб-сайт, нажмите "Купить виньетку" и далее идет пошаговая инструкция.

Последовательность действий:

Выберите нужный вам период (10 дней, 30 дней или 1 год).

Введите номерной знак транспортного средства и страну, где он зарегистрирован.

Выберите дату начала срока действия (дата вашего въезда в Чешскую Республику с транспортным средством). Вы можете приобрести билет заранее до 3 месяцев.

Выберите экоцену, если транспортное средство работает на природном газе или биометане (на них действует скидка).

Оплатите с помощью кредитной или дебетовой карты.

Проверьте свою электронную почту на наличие подтверждения покупки, включая все даты и время окончания срока действия.

Если вы ошиблись с номером номерного знака, у вас есть до 15 минут, чтобы исправить ошибку.

Имея такой "проездной", можно спокойно ехать под "Автомагистраль" с табличкой, на которой символ похож на камеру.

Тот же знак, но с красной полосой, что наискосок пересекает "камеру" указывает на то, что платный участок на этом заканчивается.

Эти “зеленые” знаки с табличкой размещаются как с правой стороны дороги, так и с левой. Фото: сайт schroter.cz

Основные платные дороги, где установлены такие знаки:

D8 - для тех, кто прибывает из Берлина и Дрездена.

D2 - для тех, кто прибывает из Вены или Братиславы, а следовательно, и из Будапешта.

D1 - для тех, кто прибывает из Польши.

D5 - для тех, кто прибывает из Мюнхена или Нюрнберга.

Тем, кто въезжает через Линц (Австрия), не нужно беспокоиться о плате за проезд до Чешского Крумлова. Но если вы хотите продолжить путь до Праги, вам нужно будет купить виньетку.

Знак E11b из-за войны в Украине имеет исключения

Правило для всех одно: автомобили, передвигающиеся по территории Чехии и пользующиеся платными дорогами, обязаны иметь электронную дорожную виньетку. Наличие оплаты проверяется камерами на дорогах, которые сканируют государственные регистрационные номерные знаки (ДРНЗ).

Информация передается работникам государственной автомобильной инспекции, которые уже физически будут накладывать штраф на водителя транспортного средства.

Однако от оплаты электронной дорожной виньетки на время действия чрезвычайного положения в связи с войной в Украине освобождаются пассажирские автомобили, используемые в гуманитарных целях.

Если автомобиль весом более, чем 3,5 тонны – необходимо сообщить о поездке онлайн.

Водители легковых автомобилей до 3,5 тонны не должны сообщать о гуманитарном путешествии заранее. Если полиция остановит автомобиль, то надо доказать факт перевозки именно гуманитарного груза.