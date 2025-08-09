Побачив знак з фоторадаром – платити обов'язково

В Чеській Республіці почали використовувати два нові знаки, вірніше допоміжні таблички для них. Але їх значення вводить в оману водіїв через дивне зображення. Насправді вони вказують на початок та кінець платної дороги.

Два блоки до фотофіксації жодного відношення не мають. Колаж: Авто24

Цей знак працює тільки в парі

Цей символ прописаний до групи "Додаткові знаки" й уточнює значення дорожнього знаку, під яким розміщений. Зазвичай має квадратну або прямокутну горизонтальну форму з білим фоном та чорними символами на ньому.

Найчастіше в Чехії його можна побачити зі знаком, що вказує на початок автомагістралі. В Україні такий знак йде під номером 5.1 й має назву "Автомагістраль" з добре знайомим усім зеленим фоном та білим силуетом дороги з роздільною смугою та мостом над нею.

У Чехії "зелений" дорожній знак з додатковим прямокутником знизу інформує про те, де віньєтка не потрібна, а де вона діє. Колаж: Авто24

Штраф оскарженню не підлягає

В Чехії обов'язково купувати електронну дорожню віньєтку для транспортних засобів, максимально допустимою масою до 3,5 тонни.

Якщо віньєтки немає, то сума штрафу становитиме 20 000 чеських крон (близько 40 тисяч гривень).

При цьому оскаржити накладений штраф аж ніяк не вийде, бо табличка про платний шлях повідомила водія про таку ділянку дороги.

Не помітити попередження про платні ділянки складно, бо дорожники до знаку “Автомагістраль” та таблички про плату додають ще й табличку відстані до початку дії цієї вимоги. Фото: сайт schroter.cz



Класифікація порушень за цим знаком:

Проїзд без віньєтки (без оплати) – до 20 000 чеських крон (40 000 грн). Штраф може бути меншим, якщо поліція зупинить порушника поблизу знака, тобто якщо він встигне проїхати без оплати невелику ділянку платної дороги.

"Неповідомлення" про в'їзд автомобіля, звільненого від плати - 5000 czk (10 000 грн).

Не варто намагатися обдурити систему, вказуючи хибне звільнення від оплати. За це можуть виписати штраф до 100 000 czk (200 000 грн).

Нагадаємо, віньєтка - не що інше, як дорожній збір за використання автомагістралей. Вона діє у багатьох країнах Європи, зокрема, в Австрії, Швейцарії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Словенії, Румунії, Молдові, Болгарії.

Чеську віньєтку можна придбати онлайн за допомогою ресурсу edalnice.cz. Купивши віньєтку через сайт, ваш автомобіль буде внесено в базу і поліція вас не чіпатиме. Щоправда, там є процедура реєстрації. Також віньєтку можна купити в автоматах на АЗС.

До чого зобов'язує табличка

Плата за проїзд не сплачується щоразу, коли ви користуєтеся автомагістраллю. Вона сплачується одразу та дійсна протягом різних періодів часу.

Вартість віньєтки з 1 січня 2025 року:

1 день - 210 чеських крон (420 грн).

- 210 чеських крон (420 грн). 10 днів - 290 чеських крон (580 грн).

- 290 чеських крон (580 грн). 30 днів - 460 чеських крон (920 грн).

- 460 чеських крон (920 грн). 1 рік - 2 440 чеських крон (4 900 грн).

Отож власник транспортного засобу сам вибирає собі термін дії віньєтки, все залежить від потреби та фінансових можливостей. З цього приводу усі терміни чітко розписані.

Одноденний проїзний збір чинний до півночі дня, на який його було придбано.

Термін дії 10-денного збору закінчується наприкінці 10-го дня після дати початку дії. Приклад: збір, сплачений 2 червня, чинний до кінця 12 червня.

Термін дії місячного збору закінчується в кінці того ж дня наступного місяця. Наприклад: збір, сплачений 4 січня, чинний до кінця 4 лютого.

У Чехії прямокутних знаків E11b багато, бо введено понад 1300 км платних доріг. Фото: Матеуш Покоржинський

Алгоритм придбання й запуску віньєтки

Технологія не дуже складна. Для купівлі слід зайти цей вебсайт, натисніть "Купити віньєтку" й далі йде покрокова інструкція.

Послідовність дій:

Виберіть потрібний вам період (10 днів, 30 днів або 1 рік).

Введіть номерний знак транспортного засобу та країну, де він зареєстрований.

Виберіть дату початку терміну дії (дата вашого в'їзду до Чеської Республіки з транспортним засобом). Ви можете придбати квиток наперед до 3 місяців.

Виберіть екоціну, якщо транспортний засіб працює на природному газі або біометані (на них діє знижка).

Сплатіть за допомогою кредитної або дебетової картки.

Перевірте свою електронну пошту на наявність підтвердження покупки, включаючи всі дати та час закінчення терміну дії.

Якщо ви помилилися з номером номерного знака, у вас є до 15 хвилин, щоб виправити помилку.

Маючи такий "проїзний", можна спокійно їхати під "Автомагістраль" з табличкою, на якій символ схожий на камеру.

Той самий знак, але із червоною смугою, що навкіс перетинає "камеру" вказує на те, що платна ділянка на цьому закінчується.

Ці “зелені” знаки з табличкою розміщуються як з правого боку дороги, так і з лівого. Фото: сайт schroter.cz

Основні платні дороги, де встановлені такі знаки:

D8 - для тих, хто прибуває з Берліна та Дрездена.

D2 - для тих, хто прибуває з Відня або Братислави, а отже, і з Будапешта.

D1 - для тих, хто прибуває з Польщі.

D5 - для тих, хто прибуває з Мюнхена або Нюрнберга.

Тим, хто в'їжджає через Лінц (Австрія), не потрібно турбуватися про плату за проїзд до Чеського Крумлова. Але якщо ви хочете продовжити шлях до Праги, вам потрібно буде купити віньєтку.

Знак E11b через війну в Україні має винятки

Правило для всіх одне: автомобілі, що пересуваються територією Чехії та користуються платними дорогами, зобов’язані мати електронну дорожню віньєтку. Наявність оплати перевіряється камерами на дорогах, які сканують державні реєстраційні номерні знаки (ДРНЗ).

Інформація передається працівникам державної автомобільної інспекції, які вже фізично будуть накладати штраф на водія транспортного засобу.

Однак від оплати електронної дорожньої віньєтки на час дії надзвичайного стану у зв’язку з війною в Україні звільняються пасажирські автомобілі, що використовуються в гуманітарних цілях.

Якщо автомобіль вагою більше, ніж 3,5 тонни – необхідно повідомити про поїздку онлайн.

Водії легкових автомобілів до 3,5 тонни не повинні повідомляти про гуманітарну подорож заздалегідь. Якщо поліція зупинить автомобіль, то треба довести факт перевезення саме гуманітарного вантажу.