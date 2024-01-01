Во Флориде сделают дорогу из радиоактивных отходов

Как рассказывает Carscoops, Агентство по охране окружающей среды (EPA) дало компании Mosaic Fertilizer зеленый свет на строительство испытательной дороги с использованием фосфогипса - радиоактивного побочного продукта производства удобрений.

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Фосфогипс содержит радий-226 который распадается на газ радон – вещество, которое является одной из причин образования раковых клеток в организме человека. Вполне ожидаемо это решение вызвало бурные дебаты среди защитников окружающей среды и широкой общественности в США.

Сообщается, что данное покрытие положат на территории, принадлежащей компании неподалеку города Новый Уэльс, что во Флориде. Технология предусматривает, что фосфогипс будут использовать как альтернативный штабель, сохраняя его в своеобразных контейнерах, предназначенных для ограничения возможного токсического воздействия.

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Со временем радий в этих стеках распадается, высвобождая газ радон в атмосферу. EPA признает риски для здоровья, связанные с этим процессом, но в этом случае оно организация разрешила использование материала в строго контролируемых условиях.

По обе стороны дороги будут специальные колодцы для замера качества подземных вод

Ожидается, что двухполосная тестовая дорога будет состоять из четырех участков, содержащих фосфогипс, и четырех контрольных участков, не содержащих вредного материала. Длина каждой секции с фосфогипсом будет 150 метров, тогда как контрольные секции будут иметь длину в 90 метров. Материал будет “закопан” на 25-сантиметровой глубине и покрыт 10 см асфальта.

Агентство настаивает на том, что предлагаемое использование фосфогипса является безопасным, ведь представители общественности вряд ли вступят в прямой контакт с материалом, поскольку дорога расположена на частной территории и пока это остается небольшим пилотным проектом.

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Разработка Mosaic Fertilizer получила шквал критики. EPA одобрило использование фосфогипса в строительстве дорог в 2020 году при администрации Дональда Трампа, но Джо Байден отозвал это одобрение. Хотя EPA настаивает на том, что этот проект безопасен, критики остаются скептическими, указывая на известные риски для здоровья, связанные с фосфогипсом.