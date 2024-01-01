У Флориді створять дорогу з радіоактивних відходів

Як розповідає Carscoops, Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) дало компанії Mosaic Fertilizer зелене світло на будівництво випробувальної дороги з використанням фосфогіпсу — радіоактивного побічного продукту виробництва добрив.

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Фосфогіпс містить радій-226 який розпадається на газ радон – речовину, яка є однією з причин утворення ракових клітин в організмі людини. Цілком очікувано це рішення викликало бурхливі дебати серед захисників навколишнього середовища та широкої громадськості в США.

Повідомляється, що дане покриття покладуть на території, що належить компанії неподалік міста Новий Уельс, що в Флориді. Технологія передбачає, що фосфогіпс використовуватимуть як альтернативний штабель, зберігаючи його у своєрідних контейнерах, призначених для обмеження можливого токсичного вплину.

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З часом радій у цих стеках розпадається, вивільняючи газ радон в атмосферу. EPA визнає ризики для здоров’я, пов’язані з цим процесом, але в цьому випадку воно організація дозволила використання матеріалу в суворо контрольованих умовах.

Обабіч дороги будуть спеціальні колодязі для заміру якості підземних вод

Очікується, що двосмугова тестова дорога складатиметься з чотирьох ділянок, що містять фосфогіпс, і чотирьох контрольних ділянок, які не містять шкідливого матеріалу. Довжина кожної секції з фосфогіпсом буде 150 метрів, тоді як контрольні секції матимуть довжину в 90 метрів. Матеріал буде “закопаний” на 25-сантиметровій глибині й покритий 10 см асфальту.

Агентство наполягає на тому, що пропоноване використання фосфогіпсу є безпечним, адже представники громадськості навряд чи вступлять у прямий контакт з матеріалом, оскільки дорога розташована на приватній території й наразі це залишається невеликим пілотним проєктом.

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Розробка Mosaic Fertilizer отримала шквал критики. EPA схвалило використання фосфогіпсу в будівництві доріг у 2020 році за адміністрації Дональда Трампа, але Джо Байден відкликав це схвалення. Хоча EPA наполягає на тому, що цей проєкт безпечний, критики залишаються скептичними, вказуючи на відомі ризики для здоров’я, пов’язані з фосфогіпсом.