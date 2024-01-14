Франция подняла с 1 января размер единовременного штрафного налога за регистрацию больших автомобилей со значительными выбросами вредных веществ. В него вошли даже компактные Peugeot 208 и Dacia Sandero.

Жесткие ограничения для водителей, особенно тем, кто управляет тяжелыми автомобилями со значительными объемами загрязнения окружающей среды, обусловлены изменениями в таблице malus écologique. Их внесло правительство страны в рамках программ экологической безопасности и уменьшения выбросов.

По состоянию на 1 января водители автомобилей, выбрасывающих 118 г/км CO 2 , платят 50 евро и эта сумма быстро растет с повышением выбросов CO 2 . Транспортные средства весом 1600 кг и более должны заплатить от 10 до 30 евро за дополнительный килограмм.

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Это повлияет на ряд автомобилей, включая Peugeot 208 начального уровня, цена которого составляет 19 200 евро. Версия 1.2 PureTech 75 л.с. выбрасывает 120 г/км, что составляет до 100 евро штрафа. То же касается и Dacia Sandero SCe 75, цена которого составляет 11 990 евро, новый владелец также заплатит единоразовый штраф в 100 евро.

Штрафной налог на крупногабаритные автомобили с двигателем внутреннего сгорания платят с 2022 года. Теперь включены еще и автомобили весом более 1600 кг. За автомобили весом от 1600 до 1799 кг водители платят 10 евро за килограмм превышения веса. Тяжелые автомобили платят больше налога, а все транспортные средства свыше 2100 кг платят 30 евро за дополнительный килограмм.

В центр столицы можно доехать разве что в пробках. Фото: Charles Platiau/Reuters

Гибридные транспортные средства, по крайней мере в этом году, не будут наказаны за дополнительный вес. Освобождены от штрафов как по выбросам CO 2 , так и по весу полностью электрические транспортные средства BEV, водородные FCEV и подключаемые гибриды, PHEV. Для последнего запас хода в городе должен превышать 50 км. Многодетным семьям, которым нужны большие транспортные средства, также предоставляются специальные скидки.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже обнародовал новые стимулы, чтобы склонить покупателей от китайских моделей к французским и европейским, включая новую схему лизинга 100 евро в месяц для электромобилей, произведенных в ЕС. Правительство Франции также объявило о значительном введении денежных стимулов для тех, кто впервые покупает электромобили, если они произведены в ЕС.

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Все это побуждает потребителей к переходу на электромобили. В этом и есть суть штрафного налога, который ограничивает количество транспортных средств, загрязняющих окружающую среду и поощряет потребителей к стимулированию европейской автомобильной промышленности.

Интересно, что Франция обязалась произвести более 1 миллиона электромобилей до конца 2027 года. Кроме этого, правительство выделяет пакет в 700 миллионов евро для увеличения количества пригородных поездов, чтобы переориентировать людей с автомобилей на общественный электротранспорт.