Франція підняла з 1 січня розмір одноразового штрафного податку за реєстрацію великих автомобілів зі значними викидами шкідливих речовин. До нього ввійшли навіть компактні Peugeot 208 та Dacia Sandero.

Жорсткіші обмеження для водіїв, особливо тим, хто керує важкими автомобілями зі значними обсягами забруднення навколишнього середовища, зумовлені змінами у таблиці malus écologique. Їх вніс уряд країни в рамках програм екологічної безпеки та зменшення викидів.

Станом на 1 січня водії автомобілів, що викидають 118 г/км CO 2 , платять 50 євро і ця сума швидко зростає з підвищенням викидів CO 2 . Транспортні засоби вагою 1600 кг й більше повинні будуть заплатити від 10 до 30 євро за додатковий кілограм.

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Це вплине на низку автомобілів, включаючи Peugeot 208 початкового рівня, ціна якого становить 19 200 євро. Версія 1.2 PureTech 75 к.с. викидає 120 г/км, що становить до 100 євро штрафу. Те саме стосується і Dacia Sandero SCe 75, ціна якого становить 11 990 євро, новий власник також заплатить одноразовий штраф у 100 євро.

Штрафний податок на великогабаритні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння платять з 2022 року. Тепер включено ще й автомобілі вагою понад 1600 кг. За автомобілі вагою від 1600 до 1799 кг водії платять 10 євро за кілограм перевищення ваги. Важчі автомобілі сплачують більше податку, а всі транспортні засоби понад 2100 кг сплачують 30 євро за додатковий кілограм.

До центру столиці можна доїхати хіба що в заторах. Фото: Charles Platiau/Reuters

Гібридні транспортні засоби, принаймні цього року, не будуть покарані за додаткову вагу. Звільнені від штрафів як за викидами CO 2 , так і за вагою повністю електричні транспортні засоби BEV, водневі FCEV і гібриди, що підключаються PHEV. Для останнього запас ходу в місті повинен перевищувати 50 км. Багатодітним сім'ям, яким потрібні великі транспортні засоби, також надаються спеціальні знижки.

Президент Франції Еммануель Макрон вже оприлюднив нові стимули, щоб схилити покупців від китайських моделей до французьких та європейських, включаючи нову схему лізингу 100 євро на місяць для електромобілів, вироблених у ЄС. Уряд Франції також оголосив про значне запровадження грошових стимулів для тих, хто вперше купує електромобілі, якщо вони вироблені в ЄС.

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Усе це спонукає споживачів до переходу на електромобілі. В цьому і є суть штрафного податку, який обмежує кількість транспортних засобів, що забруднюють навколишнє середовище і заохочує споживачів до стимулювання європейської автомобільної промисловості.

Цікаво, що Франція зобов'язалася виробити понад 1 мільйон електромобілів до кінця 2027 року. Окрім цього, уряд виділяє пакет у 700 мільйонів євро для збільшення кількості приміських поїздів, щоб переорієнтувати людей з автомобілів на громадський електротранспорт.