Во Франции существенно увеличили производство САУ Caesar

Скромная цифра в мирное время отражала промышленную модель, основанную лишь на плановых заказах и темпах, адаптированных к потребностям французской армии. Все изменилось после российского вторжения в феврале 2022 года, когда европейская стратегическая среда начала реагировать на угрозы и искать пути укрепления обороноспособности как собственных территорий, так и украинских.

Как пишет capital.fr, спрос на самоходные пушки резко возрос. Артиллерийская система Caesar считается одной из лучших в мире. Она базируется на шасси Sherpa 6x6 от ARQUUS и оснащена гаубицей калибра 155 мм/52 калибра, способной стрелять до шести выстрелов в минуту на дальности до 40 километров. Это привлекло оборонные ведомства.

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Caesar – не только результативное оружие, но и мобильное. Он несет 18 снарядов и зарядов и поддерживает широкий спектр боеприпасов, включая “умные” снаряды Bonus и управляемые Katana. Бортовая система имеет автоматическое прицеливание, компьютер управления огнем, GPS и полную совместимость с сетью C4I.

Экипаж из трех-пяти солдат размещается в бронированной кабине, которая соответствует стандартам STANAG 4569 уровня 2 по защите от огня из стрелкового оружия, артиллерийских осколков и самодельных взрывных устройств. Стабилизационная лопа гидравлического аутригера разворачивается сзади во время стрельбы для поглощения отдачи.

Самоходная гаубица Caesar на полигонных учениях экипажей. Фото: KNDS France

Мобильность самоходки обеспечивает двигатель Renault dCI 6, который разгоняет платформу до 90 км/ч на дорогах с твердым покрытием и в два раза меньшей скорости на полном бездорожье.

Чтобы производить больше и быстрее, производитель инвестировал 600 миллионов евро собственных средств, увеличил объемы производства, расширил территорию и начал модернизацию. Сейчас идет активная замена старого станочного парка на новый, более эффективный и производительный.

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Главной проблемой компании является не выбор инновационного оборудования для модернизации, а квалифицированные работники для работы на современных станках и линиях. Их обучение занимает до года. В прошлом году KNDS наняла 50 человек, еще 50 планирует добавить в 2025 году.

Таким образом общая численность здесь удвоилась за пять лет с 850 сотрудников в 2019 году до более 1550 в 2024 году. По прогнозам в 2025 году их будет 1600.

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Компания планирует ускорять темпы производства. В 2024 году группа увеличила производство до шести систем Caesar в месяц, чтобы достичь восьми в месяц в 2025 году. Цель – произвести от 70 до 80 систем CAESAR в течение этого года.

В дальнейшем KNDS намерена расширять мощности для производства 12 самоходок в месяц уже в 2026 году.