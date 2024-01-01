У Франції суттєво збільшили виробництво САУ Caesar

Скромна цифра у мирний час відображала промислову модель, засновану лише на планових замовленнях і темпах, адаптованих до потреб французької армії. Все змінилося після російського вторгнення в лютому 2022 року, коли європейське стратегічне середовище почало реагувати на загрози й шукати шляхи зміцнення обороноздатності як власних територій, так і українських.

Як пише capital.fr, попит на самохідні гармати різко зріс. Артилерійська система Caesar вважається однією з кращих у світі. Вона базується на шасі Sherpa 6x6 від ARQUUS і оснащена гаубицею калібру 155 мм/52 калібру, здатною стріляти до шести пострілів на хвилину на дальності до 40 кілометрів. Це привабило оборонні відомства.

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Caesar – не тільки результативна зброя, але й мобільна. Він несе 18 снарядів і зарядів і підтримує широкий спектр боєприпасів, включаючи “розумні” снаряди Bonus і керовані Katana. Бортова система має автоматичне прицілювання, комп'ютер управління вогнем, GPS і повну сумісність з мережею C4I.

Екіпаж із трьох-п’яти солдатів розміщується в броньованій кабіні, яка відповідає стандартам STANAG 4569 рівня 2 щодо захисту від вогню зі стрілецької зброї, артилерійських осколків та саморобних вибухових пристроїв. Стабілізаційна лопата гідравлічного аутригера розгортається ззаду під час стрільби для поглинання віддачі.

Самохідна гаубиця Caesar на полігонних навчаннях екіпажів. Фото: KNDS France

Мобільність самохідки забезпечує двигун Renault dCI 6, який розганяє платформу до 90 км/год на дорогах з твердим покриттям і у двічі меншій швидкості на повному бездоріжжі.

Щоб виробляти більше та швидше, виробник інвестував 600 мільйонів євро власних коштів, збільшив обсяги виробництва, розширив територію й почав модернізацію. Нині йде активна заміна старого верстатного парку на новий, ефективніший та продуктивніший.

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Головною проблемою компанії є не вибір інноваційного обладнання для модернізації, а кваліфіковані працівники для роботи на сучасних верстатах та лініях. Їх навчання займає до року. Торік KNDS найняла 50 людей, ще 50 планує додати у 2025 році.

Таким чином загальна чисельність тут подвоїлася за п’ять років з 850 співробітників у 2019 році до понад 1550 у 2024 році. За прогнозами у 2025 році їх буде 1600.

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Компанія планує прискорювати темпи виробництва. У 2024 році група збільшила виробництво до шести систем Caesar на місяць, щоб досягти восьми на місяць у 2025 році. Ціль — виробити від 70 до 80 систем CAESAR протягом цього року.

Надалі KNDS має намір розширювати потужності для виробництва 12 самохідок на місяць вже 2026 року.