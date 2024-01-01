Во Львове паркоместа для машин людей в креслах колесных обозначат дополнительно

В зоне парковки автомобилей появятся специальные таблички с надписью "Просим оставить это место для людей на креслах колесных". Как сообщает мэрия, первые обозначения уже есть, а к середине 2025 планируется обозначить до 100 паркомест.

Нововведение сделано по обращению ветеранского сообщества, поскольку довольно часто на отведенных местах стоянок автомашин для людей на креслах колесных паркуют технику совсем другие люди. При этом они не имеют на такую стоянку ни юридического, ни морального права.

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Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовской мэрии Олег Забарило по этому поводу говорит, что инспекторы по парковке не имеют полномочий штрафовать за незаконную парковку. Кроме этого, законодательство запрещает на местном уровне устанавливать определенные приказные или запрещающие знаки, не предусмотренные правилами дорожного движения.

Для предотвращения подобного неуважения к льготной категории водителей и избежания конфликтных ситуаций во Львове "разработали специальные таблички, которые апеллируют к сознанию людей и призывают не занимать места на парковках, предназначенные для маломобильных людей".

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Таблички не регламентируется Правилами дорожного движения, не имеют прямого запрещающего характера. Их содержание обращено к сознанию жителей и гостей города.

"Мы обращаемся к сознанию горожан. Потому что все понимаем, что человек, который передвигается на кресле колесном, нуждается припарковаться как можно ближе к месту, к которому он направляется. И если там паркуется кто-то посторонний, то он лишает этого человека возможности удобно добраться до места назначения. Поэтому эта табличка направлена на то, чтобы люди без необходимости, даже если они имеют статус лица с инвалидностью, оставляли эти места прежде всего для людей на креслах колесных", – уточнил Олег Забарило.

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Директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк, отметил, что в течение первого полугодия такими табличками на площадках ЛеоПарковки планируют обозначить до 100 мест. Сейчас предприятие имеет около 2600 мест для парковки, из них около 300 предназначены для людей в креслах колесных.