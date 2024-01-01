У Львові паркомісця для машин людей у кріслах колісних позначать додатково

В зоні паркування автомобілів з’являться спеціальні таблички з написом "Просимо залишити це місце для людей на кріслах колісних". Як повідомляє мерія, перші позначення вже є, а до середини 2025 планується позначити до 100 паркомісць.

Нововведення зроблено за зверненням ветеранської спільноти, оскільки доволі часто на відведених місцях стоянок автомашин для людей на кріслах колісних паркують техніку зовсім інші люди. При цьому вони не мають на таку стоянку ні юридичного, ні морального права.

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Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської мерії Олег Забарило з цього приводу каже, що інспектори з паркування не мають повноважень штрафувати за незаконне паркування. Окрім цього, законодавство забороняє на місцевому рівні встановлювати певні наказові чи заборонні знаки, що не передбачені правилами дорожнього руху.

Для запобігання подібної неповаги до пільгової категорії водіїв та уникнення конфліктних у Львові "розробили спеціальні таблички, які апелюють до свідомості людей та закликають не займати місця на парковках, що призначені для маломобільних людей".

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Таблички не регламентується Правилами дорожнього руху, не мають прямого заборонного характеру. Їх зміст звернено до свідомості жителів та гостей міста.

"Ми звертаємося до свідомості містян. Бо всі розуміємо, що людина, яка пересувається на кріслі колісному, має потребу припаркуватися якомога ближче до місця, до якого вона прямує. І якщо там паркується хтось сторонній, то він позбавляє цю людину можливості зручно дістатися до місця призначення. Тож ця табличка спрямована на те, щоб люди без нагальної потреби, навіть якщо вони мають статус особи з інвалідністю, залишали ці місця насамперед для людей на кріслах колісних", – уточнив Олег Забарило.

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Директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк, зазначив, що протягом першого півріччя такими табличками на майданчиках ЛеоПарковки планують позначити до 100 місць. Нині підприємство має близько 2600 місць для паркування, з них близько 300 призначені для людей в кріслах колісних.