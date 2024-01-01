Во Львове владельцы электромобилей подпитывают кафе и рестораны

Услуга доступна как для частных заказчиков, так и по офисным заявкам.

"Вы получите бесперебойное питание без шума и обслуживания генератора", – ссылается на сообразительных львовских автовладельцев аккумуляторного транспорта автомобильный блог AutoGeek.

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От заказчика поставщики услуги для учреждений бизнеса и частных домов зданий просят лишь обеспечить парковочное место для электромобиля, откуда можно запитать кабинеты офиса, квартиры или домика.

Предоставляются и характеристики энергоснабжения. В частности, сообщается, что аккумуляторная батарея электромобиля имеет хороший потенциал – 30 кВт-ч. Из нее можно "выкачивать" до 3 кВт в час.

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Конечно, услуга не бесплатная. За час энергоснабжения инициаторы нового сервиса просят 200 гривен, что по нынешним тарифам и в условиях дефицита электроэнергии не так уж и дорого, когда речь идет о комфорте в доме, сохранении продуктов или обеспечении функционального использования офисной техники.

В отличие от классических энергопоставщиков, в тарифах новых предпринимателей в случае оптовых заказов будут скидки.

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Правда, эксперты Авто24 предостерегают, что такая услуга обязательно привлечет внимание фискальных органов: налоговая служба любит новые начинания масс и непременно "присоединится к проекту": бизнес владельцев электромобилей не только обложат налогами, но и штрафами за незарегистрированный предпринимательский вид деятельности.