У Львові власники електромобілів підживлюють кафе та ресторани

Послуга доступна як для приватних замовників, так і за офісними заявками.

"Ви отримаєте безперебійне живлення без шуму та обслуговування генератора", – посилається на кмітливих львівських автовласників акумуляторного транспорту автомобільний блог AutoGeek.

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Від замовника постачальники послуги для закладів бізнесу та приватних осель будівель просять лише забезпечити паркувальне місце для електромобіля, відкіля можна заживити кабінети офісу, квартири чи будиночка.

Надаються й характеристики енергопостачання. Зокрема, повідомляється, що акумуляторна батарея електромобіля має гарний потенціал – 30 кВт-год. З неї можна "викачувати" до 3 кВт за годину.

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Звісно, послуга не безплатна. За годину енергопостачання ініціатори нового сервісу просять 200 гривень, що за нинішніми тарифами та в умовах дефіциту електроенергії не так вже й дорого, коли мова йде про комфорт в оселі, збереження продуктів чи забезпечення функціонального використання офісної техніки.

На відміну від класичних енергопостачальників, у тарифах нових підприємців в разі гуртових замовлень будуть знижки.

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Щоправда, експерти Авто24 застерігають, що така послуга обов’язково приверне увагу фіскальних органів: податкова служба любить нові починання мас й неодмінно "долучиться до проєкту": бізнес власників електромобілів не тільки обкладуть податками, але й штрафами за незареєстрований підприємницький вид діяльності.