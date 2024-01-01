Во время обстрела Харькова россияне повредили редкие электробусы

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различной степени повреждения.

Часть троллейбусов придется ставить на капитальный ремонт. Одна машина ремонту не поддается и даже не может служить донором для пополнения запчастей ремонтного фонда – все выгорело дотла.

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На фото просматриваются разбитые новенькие троллейбусы PTS T12 с системой частичного автономного хода от аккумуляторного питания. Эти 12-метровые машины хорошо себя показали в часы отсутствия энергоснабжения. При необходимости троллейбус без подключения к контактной сети может пройти до 50 километров.

Фото: мэрия Харькова

На некоторых маршрутах на аккумуляторах можно сделать не только один, но и два кругорейса. Были случаи, когда троллейбусы с автономным ходом, на аккумуляторах преодолевали несколько километров дороги, где от обстрелов была повреждена контактная сеть.

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Фото: мэрия Харькова

Изуродованные электротяговые пассажирские машины с салоном на 77 пассажиров, из которых 33 обеспечены сидячими местами плюс есть четыре места для размещения в накопительной зоне кресел на колесах, лишились окон. Стекло выбито, разбито или покрыто трещинами. Металл кузова выгнут, покручен, двери "с мясом" вырваны с петель. Электрооборудование в машинах частично выгорело, частично поломано или посечено обломками.

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Однако по словам специалистов, большинство из поврежденных машин отремонтируется, отрихтуется, покрасится и снова выйдет на маршруты для обеспечения устойчивой логистики харьковчан. Кстати, несокрушимый Харьков является одним из немногих украинских городов, где проезд в общественном транспорте бесплатный для всех категорий населения.