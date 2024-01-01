Під час обстрілу Харкова росіяни пошкодили рідкісні електробуси

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Частину тролейбусів доведеться ставити на капітальний ремонт. Одна машина ремонту не піддається і навіть не може слугувати донором для поповнення запчастин ремонтного фонду – все вигоріло вщент.

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На фото проглядаються потрощені новенькі тролейбуси PTS T12 з системою часткового автономного ходу від акумуляторного живлення. Ці 12-метрові машини добре себе показали в години відсутності енергопостачання. При необхідності тролейбус без підключення до контактної мережі може пройти до 50 кілометрів.

Фото: мерія Харкова

На деяких маршрутах на акумуляторах можна зробити не тільки один, але й два кругорейси. Траплялися випадки, коли тролейбуси з автономним ходом, на акумуляторах долали кілька кілометрів дороги, де від обстрілів була пошкоджена контактна мережа.

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Фото: мерія Харкова

Понівечені електротягові пасажирські машини з салоном на 77 пасажирів, з яких 33 забезпечені сидячими місцями плюс є чотири місця для розміщення в накопичувальній зоні крісел на колесах, позбулися вікон. Скло вибите, потрощене чи покрите тріщинами. Метал кузова вигнуто, покручено, двері "з м’ясом" вирвані з петель. Електрообладнання в машинах частково вигоріло, частково поламано чи посічено уламками.

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Однак за словами спеціалістів, більшість з пошкоджених машин відремонтується, підрихтується, пофарбується й знову вийде на маршрути для забезпечення сталої логістики харків’ян. До речі, незламний Харків є одним з небагатьох українських міст, де проїзд у громадському транспорту безплатний усім категоріям населення.