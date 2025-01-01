Водитель на Tesla Model Y установил рекорд скорости в Киеве

Патрульная полиция Киева продолжает выявлять водителей, которые движутся по городу с превышением установленных ограничений скорости.

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Во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam, инспекторы остановили водителя автомобиля Tesla Tesla Model Y, который двигался по городу со скоростью 191 км/ч. Пока это рекорд для электрических авто.

На нарушителя инспекторы вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КУоАП.

Согласно техническим характеристикам максимальная скорость Tesla Model Y зависит от комплектации. Версия Long Range может разогнаться до 217 км/ч, а Performance - до 241 км/ч.

Напоминаем, что: