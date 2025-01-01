Водитель на Tesla Model Y установил рекорд скорости в Киеве

ФОТО: Патрульная полиция Киева|
Tesla Model Y рекорд скорости в Киеве
Патрульная полиция Киева продолжает выявлять водителей, которые движутся по городу с превышением установленных ограничений скорости.
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Во время измерения скоростного режима с помощью прибора TruCam, инспекторы остановили водителя автомобиля Tesla Tesla Model Y, который двигался по городу со скоростью 191 км/ч. Пока это рекорд для электрических авто.
На нарушителя инспекторы вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КУоАП.
Согласно техническим характеристикам максимальная скорость Tesla Model Y зависит от комплектации. Версия Long Range может разогнаться до 217 км/ч, а Performance - до 241 км/ч.
Напоминаем, что:
- согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет за собой штраф в размере 340 гривен;
- согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 1700 гривен.