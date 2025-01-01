Водій на Tesla Model Y встановив рекорд швидкості у Києві

Патрульна поліція Києва продовжує виявляти керманичів, які рухаються містом з перевищенням встановлених обмежень швидкості.

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Під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, інспектори зупинили водія автомобіля Tesla Tesla Model Y, який рухався містом зі швидкістю 191 км/год. Поки що це рекорд для електричних авто.

На порушника інспектори винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

Згідно з технічними характеристиками максимальна швидкість Tesla Model Y залежить від комплектації. Версія Long Range може розігнатись до 217 км/год, а Performance - до 241 км/год.

Нагадуємо, що: