Водитель за 33 года ни разу не попал в аварию

Работает ветеран в сети супермаркетов HEB из Сан-Антонио. Он не ожидал, что после возвращения из очередного рейса его в автопарке будет ждать полиция, а также много коллег и руководство компании. Об этом пишет The Shelby Report.

В отделе учета подсчитали, что 14 апреля их водитель достигнет отметки общего пробега на трейлерах в 4 миллиона миль. Это в переводе на метрическую систему будет 6,4 миллиона километров. Такого результата мало кто достигает, а если учесть, что это работа только в одной компании, то это вообще редкость.

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По подсчетам отдела учета, пройденное расстояние 4 миллиона миль эквивалентно пробегу 160 раз по экватору вокруг Земли. При этом, Флорес обслуживал маршруты только сети своего супермаркета HEB.

Фото: HEB

За это время он не совершил ни одной аварии, не сделал на своих машинах ни одной царапины и не разбил ни одного зеркала, наезжая в среднем один миллион миль каждые восемь лет. Это получается примерно 571 километр в день, если учесть работу 7 дней в неделю. Но ветеран имеет законные выходные и проводит их с семьей.

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Он обслуживает маршруты дистрибуции HEB, поставляет продукцию в 435 супермаркетов бренда в Техасе и Мексике. При этом Флорес управляет тягачом Volvo только с дневной кабиной, каждый раз возвращается из рейса в тот же день и ночует дома.

Своим капотным магистральным тягачом Флорес тянет 56-футовый полуприцеп, которым доставляет в магазины сети по 40 тонн грузов за один рейс.

Фото: HEB

Вот и в тот раз семья, друзья, водители HEB и руководители компании собрались, чтобы отпраздновать юбилейную в биографии отметку водителя-ветерана. 14 апреля он достиг юбилейной отметки после доставки из Кингсвилла в Корпус-Кристи, штат Техас. В момент прибытия домой его официальный подсчет достиг 4 000 007 миль.

Флорес начал работать в HEB в 1986 году, но получил водительские права на тяжелые грузовые автомобили только в 1992 году. С тех пор за рулем и без смены работодателя.

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Представитель полиции штата Техас из отдела безопасности дорожного движения вручил Гомеру Флоресу диплом за 4 миллиона миль пробега без аварий. Это вызвало широкую огласку в американских СМИ. По случаю такого события работодатель вручил ветерану ключи от новенького магистрального тягача Volvo VNL последнего поколения с 4-миллионным значком на крыше.

Фото: HEB

Стоит отметить, что в автопарке сети магазина HEB это не первый рекордсмен. Четыре года назад водитель трейлера Дэнни Герреро вернулся 28 сентября 2021 года из рейса на склад HEB на Риттиман-роуд в Сан-Антонио, штат Техас, также с рекордом, проехав на 10 миль больше – 4 000 017 миль без повреждений.