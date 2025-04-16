Водій за 33 роки жодного разу не не потрапив в аварію

Працює ветеран в мережі супермаркетів HEB із Сан-Антоніо. Він не очікував, що після повернення з чергового рейсу його в автопарку чекатиме поліція, а також багато колег та керівництво компанії. Про це пише The Shelby Report.

У відділі обліку підрахували, що 14 квітня їх водій досягне позначки загального пробігу на трейлерах в 4 мільйони миль. Це в перекладі на метричну систему буде 6,4 мільйона кілометрів. Такого результату мало хто досягає, а якщо врахувати, що це робота лише в одній компанії, то це взагалі рідкість.

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За підрахунками відділу обліку, пройдена відстань 4 мільйони миль еквівалентна пробігу 160 разів по екватору довкола Землі. При цьому, Флорес обслуговував маршрути лише мережі свого супермаркету HEB.

Фото: HEB

За цей час він не скоїв жодної аварії, не зробив на своїх машинах жодної подряпини та не розбив жодного дзеркала, наїжджаючи в середньому один мільйон миль кожні вісім років. Це виходить приблизно 571 кілометр на день, якщо врахувати роботу 7 днів на тиждень. Але ветеран має законні вихідні й проводить їх з сім’єю.

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Він обслуговує маршрути дистрибуції HEB, постачає продукцію до 435 супермаркетів бренду в Техасі та Мексиці. При цьому Флорес керує тягачем Volvo лише з денною кабіною, щоразу повертається з рейсу того ж дня і ночує дома.

Своїм капотним магістральним тягачем Флорес тягає 56-футовий напівпричеп, яким доставляє в магазини мережі по 40 тонн вантажів за один рейс.

Фото: HEB

Ось і того разу родина, друзі, водії HEB та керівники компанії зібралися, щоб відсвяткувати ювілейну в біографії позначку водія-ветерана. 14 квітня він досяг ювілейної позначки після доставки з Кінгсвілла до Корпус-Крісті, штат Техас. В момент прибуття додому його офіційний підрахунок сягнув 4 000 007 миль поспіль.

Флорес почав працювати в HEB у 1986 році, але отримав водійські права на важкі вантажні автомобілі лише у 1992 році. Відтоді за кермом й без зміни роботодавця.

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Представник поліції штату Техас з відділу безпеки дорожнього вручив Гомеру Флоресу диплом за 4 мільйони миль пробігу без аварій. Це викликало широкий розголос в американських ЗМІ. З нагоди такої події роботодавець вручив ветерану ключі від новенького магістрального тягача Volvo VNL останнього покоління з 4-мільйонним значком на даху.

Фото: HEB

Варто зазначити, що в автопарку мережі магазину HEB це не перший рекордсмен. Чотири роки тому водій трейлера Денні Герреро повернувся 28 вересня 2021 року з рейсу до складу HEB на Ріттіман-роуд у Сан-Антоніо, штат Техас, також з рекордом, проїхавши на 10 миль більше – 4 000 017 миль без ушкоджень.