Евросоюз на пороге нового регулирования нормативной базы по повышению безопасности дорожного движения: запрет на управление транспортными средствами должен действовать во всем ЕС и не ограничиваться страной, которая их накладывает.

Депутаты Европарламента выступают за единые более строгие санкции к нарушителям ПДД по всей территории ЕС. Правительства большинства стран такое начинание поддерживают и склоняются к мнению, что должна быть создана единая база опасных нарушителей правил дорожного движения и осуществлена стандартизация правил дорожного движения для всего Евросоюза.

Сейчас запреты на вождение, как сообщает motorradonline.de, действуют только в той стране ЕС, в которой они наложены, но в других государствах Европейского союза те нарушители ПДД могут беспрепятственно управлять мотоциклами или автомобилями.

Вождение без прав

Управление транспортным средством без действительного водительского удостоверения считается серьезным нарушением и должно быть приравнено к таким фискальным мерам, как и к управлению в состоянии алкогольного опьянения и дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Читайте также Германия хочет отказаться от скоростных автобанов

При этом между странами ЕС нужно ввести автоматический обмен информацией об аннулировании водительских прав. Если одна из стран Евросоюза выдала запрет на вождение, то не позднее 25-дневного срока должно быть выяснено, действует ли этот запрет на территории ЕС или нет.

Новым основанием для лишения водительских прав является также превышение скорости. Согласно новым правилам, за превышение скорости на 50 км/ч или на 30 км/ч в населенных пунктах потеря водительских прав будет гарантирована.



Обещанного два года ждут

Новые правила начнут действовать не раньше, чем через 2 года. Новое постановление об изъятии водительских прав является частью пакета мер безопасности дорожного движения, представленного Еврокомиссией еще в марте 2023 года. В Европарламенте еще не определилась со своей позицией и новый парламент, избранный в июне 2024 года, продолжит работу над этим законом.

Сейчас запреты на вождение действуют только в той стране ЕС, в которой они наложены. Фото: Jörg Künstle

Прежде чем новые правила вступят в силу, необходимо достичь компромисса со странами ЕС. После такого согласия по директиве страны-члены обычно имеют около двух лет, чтобы интегрировать требования в национальное законодательство. Но уже сейчас большинство из всех политических групп (фракций) "за" принятие таких требований.

Учтены самые, частые и болезненные нарушения ПДД, начиная от опасной парковки и угрожающего обгона, пересечения сплошной линии и наезда. Статистика свидетельствует, что около 40 процентов нарушений правил дорожного движения за пределами государственных границ остаются безнаказанными.

Читайте также Венгерские нарушения за нарушение ПДД выросли на 30 процентов

"Каждый, кто серьезно нарушает правила дорожного движения в одной стране, теряет свое право управлять автомобилем во всем ЕС", – заявил вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Оттьен.



Общеевропейская система баллов

Есть разные взгляды на детали проекта. Даже те, кто принципиально за аннулирование водительских прав по всему ЕС на основании нарушения в какой-то одной стране, выступает за то, чтобы новые правила применялись только к серьезным нарушениям правил дорожного движения, которые угрожают жизни.

Скажем, депутат Европарламента от СДПГ Томас Руднер считает, что общеевропейской системы баллов по образцу Германии не должно быть.

Зато немецкий депутат от "зеленых" Анна Депарне-Грюненберг хотела бы видеть такую систему. Она считает, что все государства-члены должны взять на себя обязательства этого. Она также поддерживает изъятие водительских прав во всем ЕС.

Читайте также Какие штрафы за нарушение ПДД действуют в Германии

Есть и разногласия в самих ПДД – в разных странах ЕС существуют разные правила. Например, в Германии превышение разрешенной скорости более 30 км/ч в городской местности приводит к запрету вождения на один месяц.

В Италии грубым нарушением считается превышение скорости более 41 км/ч. В Австрии существует риск запрета вождения, если вы едете с превышением более 40 км/ч в городской местности или более 50 км/ч за пределами города.

В единой базе патрульный любой страны Евросоюза сможет увидеть не только данные о водителе, но и историю его нарушений ПДД в любой точке ЕС. Фото: Ральф Хишбергер

Именно поэтому депутаты Европарламента пытаются сделать стандартизацию требований и избежать разногласий.

Вывод

ЕС стремится к новому регулированию, которое должно повысить безопасность дорожного движения и наложить более строгие санкции на нарушителей правил дорожного движения. В будущем за стандарт могут взять, скажем, запрет на вождение и лишение "прав" по всей территории ЕС если скорость сверх норматива превышает 50 км/ч за пределами городов или 30 км/ч в жилых районах. Серьезным нарушением считается также управление без действительного водительского удостоверения и прочее.

Или в этой каденции, или в следующей, но Европарламент новые нормативы, стандартизацию требований и фискальные меры к нарушителям ПДД в любом случае введет.

В Германии просто так патрульные не остановят водителя или пешехода, но когда такое произойдет, то это уже серьезно: 82% граждан доверяют полиции – на 11 процентных пунктов больше, чем в других европейских странах.