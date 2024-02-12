Євросоюз на порозі нового регулювання нормативної бази щодо підвищення безпеку дорожнього руху: заборона на керування транспортними засобами повинна діяти в усьому ЄС і не обмежуватися країною, яка їх накладає.

Депутати Європарламенту виступають за єдині суворіші санкції до порушників ПДР по всій території ЄС. Уряди більшості країн таке починання підтримують і схиляються до думки, що має бути створена єдина база небезпечних порушників правил дорожнього руху та здійснена стандартизація правил дорожнього руху для всього Євросоюзу.

Наразі заборони на водіння, як повідомляє motorradonline.de, діють лише в тій країні ЄС, у якій вони накладені, але в інших державах Європейського союзу ті порушники ПДР можуть безперешкодно керувати мотоциклами чи автомобілями.

Водіння без прав

Керування транспортним засобом без дійсного водійського посвідчення вважається серйозним порушенням і має бути прирівняне до таких фіскальних заходів, як й до керування у стані алкогольного сп’яніння та дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

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При цьому між країнами ЄС потрібно ввести автоматичний обмін інформацією про анулювання водійських прав. Якщо одна з країн Євросоюзу видала заборону на водіння, то не пізніше 25-денного терміну має бути з’ясовано, чи діє ця заборона на території ЄС чи ні.

Новою підставою для позбавлення водійських прав є також перевищення швидкості. Відповідно до нових правил, за перевищення швидкості на 50 км/год або на 30 км/год у населених пунктах втрата водійських прав буде гарантована.



Обіцяного два роки чекають

Нові правила почнуть діяти не раніше, ніж через 2 роки. Нова постанова про вилучення водійських прав є частиною пакету заходів безпеки дорожнього руху, представленого Єврокомісією ще в березні 2023 року. Рада ще не визначилася зі своєю позицією і новий парламент, обраний у червні 2024 року, продовжить роботу над цим законом.

Наразі заборони на водіння діють лише в тій країні ЄС, у якій вони накладені. Фото: Jörg Künstle

Перш ніж нові правила набудуть чинності, необхідно досягти компромісу з країнами ЄС. Після такої згоди щодо директиви країни-члени зазвичай мають близько двох років, щоб інтегрувати вимоги в національне законодавство. Але вже зараз більшість з усіх політичних груп (фракцій) “за” прийняття таких вимог.

Враховано найбільші, найчастіші та найболючіші порушення ПДР, починаючи від небезпечного паркування та загрозливого обгону, перетину суцільної лінії та наїзду. Статистика свідчить, що близько 40 відсотків порушень правил дорожнього руху за межами державних кордонів залишаються безкарними.

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"Кожен, хто серйозно порушує правила дорожнього руху в одній країні, втрачає своє право керувати автомобілем в усій ЄС", – заявив віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф От’єн.



Загальноєвропейська система балів

Є різні погляди на деталі проєкту. Навіть ті, хто принципово за анулювання водійських прав по всьому ЄС на підставі порушення в якійсь одній країні, виступає за те, щоб нові правила застосовувалися лише до серйозних порушень правил дорожнього руху, які загрожують життю.

Скажімо, депутат Європарламенту від СДПН Томас Руднер вважає, що загальноєвропейської системи балів за зразком Німеччини не повинно бути.

Натомість німецька депутатка від "зелених" Анна Депарне-Грюненберг хотіла б бачити таку систему. Вона вважає, що всі держави-члени повинні взяти на себе зобов’язання цього. Вона також підтримує вилучення водійських прав у всьому ЄС.

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Є й розбіжності в самих ПДР – в різних країнах ЄС існують різні правила. Наприклад, у Німеччині перевищення дозволеної швидкості понад 30 км/год у міській місцевості призводить до заборони водіння на один місяць.

В Італії грубим порушення вважається перевищення швидкості понад 41 км/год. В Австрії існує ризик заборони водіння, якщо ви їдете з перевищенням понад 40 км/год у міській місцевості або понад 50 км/год за межами міста.

В єдиній базі патрульний будь-якої країни Євросоюзу зможе побачити не тільки дані про водія, але й історію його порушень ПДР будь-де в ЄС. Фото: Ральф Хішбергер

Саме тому депутати Європарламенту намагаються зробити стандартизацію вимог й уникнути розбіжностей.

Висновок

ЄС прагне до нового регулювання, яке має підвищити безпеку дорожнього руху та накласти суворіші санкції на порушників правил дорожнього руху. У майбутньому за стандарт можуть взяти, скажімо, заборону на водіння і позбавлення "прав" по всій території ЄС якщо швидкість понад норматив перевищує 50 км/год за межами міст або 30 км/год у житлових районах. Серйозним порушенням вважається також керування без дійсного водійського посвідчення та інше.

Чи в цій каденції, чи в наступній, але Європарламент нові нормативи, стандартизацію вимог і фіскальні заходи до порушників ПДР у будь-якому разі введе.

У Німеччині просто так патрульні не зупинять водія чи пішохода й не присікаються, але коли таке станеться, то це вже серйозно: 82% громадян довіряють поліції – на 11 процентних пунктів більше, ніж в інших європейських країнах.