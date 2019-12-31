Поздравление с Новым годом от трезвых столичных автолюбителей.

Две с половиной сотни машин в столице собрались вместе, чтобы образовать гигантскую елку. Накануне подобные флешмобы устроили харьковчане и жители Бердянска.

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В праздничном флешмобе в Киеве перед Новым годом собралось 247 автомобилей и их владельцев. Для того, чтобы создать форму елки, участникам флешмоба понадобилось около двух часов. К радости всех присутствующих, выпал долгожданный снег, с которым фотографии авто-елки имеют действительно новогоднюю атмосферу.

Фото, а также видео с дрона поделились участники акции.

В комментариях к видео и фото пользователи шутят, что пробка из кучи машин напоминает типичный затор, в котором приходится тянуться каждый день.

Наибольшей по количеству автомобилей вышла харьковская елка, которую образовали 348 машин.

В курортном городе Бердянск машин собралось только 40, но и жителей там в разы меньше.

Похоже на зарождение хорошей традиции и соревнование на наибольшую авто-елку Украины. Принимаете вызов?

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