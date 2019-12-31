Привітання з Новим роком від тверезих столичних автолюбителів.

Дві з половиною сотні машин у столиці зібрались разом, аби утворити велетенську ялинку. Напередодні подібні флешмоби влаштували харків’яни та мешканці Бердянську.

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У святковому флешмобі в Києві перед Новим роком зібралось 247 автомобілів та їх власників. Для того, аби утворити форму ялинки, учасникам флешмобу знадобилось близько двох годин. До радості усіх присутніх, випав довгоочікуваний сніг, з яким світлини авто-ялинки мають справді новорічну атмосферу.

Фото, а також відео з дрона поділились учасники акції.

У коментарях до відео та фото користувачі жартують, що тиснява з купи машин нагадує їм типовий затор, у якому доводиться тягнутись щодня.

Найбільшою за кількістю автомобілів вийшла харківська ялинка, яку утворили 348 машин.



У курортному місті Бердянськ машин зібралось лише 40, але й жителів там у рази менше.

Схоже на зародження гарної традиції та змагання на найбільшу авто-ялинку України. Приймаєте виклик?

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