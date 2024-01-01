Стамбул обогнал Нью-Йорк медленным движением транспорта: где дольше всего водители сидели в пробках

Турецкий Стамбул возглавил список самых загруженных городских районов, поскольку задержки в движении выросли с 2023 года на 15% до 105 потерянных часов на водителя, обойдя Нью-Йорк и Чикаго со 102 потерянными часами.

В рейтинг городов с самым медленным трафиком на улицах и проспектах вошло 950 городов с распределением по задержкам от наибольшего к наименьшему. Об этом говорится на сайте Аналитического центра INRIX.

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Подсчитаны не только потери времени, но и финансовые убытки. Сообщается, что типичный водитель в США потерял 43 часа из-за пробок, это эквивалентно полной рабочей неделе. Это привело к потере времени на сумму 771 доллар.

В Великобритании водители теряли в среднем 62 часа на дорогу на работу или около £581 (30 853 грн) в потерянном времени, тогда как в среднем водитель Германии терял 43 часа в пробках, что равно 470 евро на водителя (20 696 грн).

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Пробки стоили США более 74 миллиардов долларов в 2024 году, что на 1,7% больше, чем в предыдущем периоде. Водители Великобритании потеряли почти 7,8 миллиарда фунтов стерлингов, что на 11% больше, тогда как немецкие водители потеряли 3,6 миллиарда евро, что на 14% больше, чем в предыдущем году.

Инфографика: Авто24 по статистике INRIX

Чего ждать в 2025 году

Чиновники, специалисты по транспорту и широкая общественность должны подготовиться к тому, что в 2025 году будет больше времени тратиться на сидение в пробках, особенно учитывая то, что удаленная работа продолжает уменьшаться по всей стране.

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Удаленная работа и в дальнейшем будет оставаться на втором месте после автомобилестроения, но сейчас данные указывают на увеличение количества водителей, а также значительное увеличение количества пассажиров в общественном транспорте вследствие пятидневной рабочей недели.

Кроме того, 5 января 2025 Нью-Йорк ввел первую в стране программу установления цен на границу, чтобы уменьшить пробки в центре города. Другие города также могут пытаться бороться с пробками с помощью ценообразования, поскольку определенная форма платы за проезд транспортных миль или системы платы уже исследованы (и даже включены) в планы долгосрочных перевозок многими местными органами власти.