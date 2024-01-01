Стамбул обігнав Нью-Йорк повільним рухом транспорту: де найдовше водії сиділи в пробках

Турецький Стамбул очолив список найбільш завантажених міських районів, оскільки затримки в русі зросли з 2023 року на 15% до 105 втрачених годин на водія, обійшовши Нью-Йорк і Чикаго зі 102 втраченими годинами.

В рейтинг міст з найповільнішим трафіком на вулицях та проспектах увійшло 950 міст з розподілом по затримках від найбільшого до найменшого. Про це йдеться на сайті Аналітичного центру INRIX.

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Підраховано не тільки втрати часу, але фінансові збитки. Повідомляється, що типовий водій у США втратив 43 години через пробки, це еквівалентно повному робочому тижню. Це призвело до втрати часу на суму 771 долар.

У Великій Британії водії втрачали в середньому 62 години на дорогу на роботу або близько £581 (30 853 грн) у втраченому часі, тоді як у середньому водій Німеччини втрачав 43 години в пробках, що дорівнює 470 євро на водія (20 696 грн).

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Затори коштували США понад 74 мільярди доларів у 2024 році, що на 1,7% більше, ніж в попередньому періоді. Водії Великобританії втратили майже 7,8 мільярда фунтів стерлінгів, що на 11% більше, тоді як німецькі водії втратили 3,6 мільярда євро, що на 14% більше, ніж у попередньому році.

Інфографіка: Авто24 за статистикою INRIX

Чого чекати у 2025 році

Урядовці, фахівці з транспорту та широка громадськість повинні підготуватися до того, що у 2025 році буде більше часу витрачатися на сидіння в пробках, особливо враховуючи те, що віддалена робота продовжує зменшуватися по всій країні.

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Дистанційна робота й надалі залишатиметься на другому місці після автомобілебудування, але наразі дані вказують на збільшення кількості водіїв, а також значне збільшення кількості пасажирів у громадському транспорті внаслідок п’ятиденного робочого тижня.

Крім того, 5 січня 2025 року Нью-Йорк запровадив першу в країні програму встановлення цін на кордон, щоб зменшити затори в центрі міста. Інші міста також можуть намагатися боротися із заторами за допомогою ціноутворення, оскільки певна форма плати за проїзд транспортних миль або системи платні вже досліджені (і навіть включені) у плани довгострокових перевезень багатьма місцевими органами влади.