Водителя из Ковеля лишили "прав" на 26 лет: что припомнил ему судья

Судья Ковельского горрайонного суда учел "старания" Андрея К. Как сообщает информационное агентство "Волынские новости", мужчину уже дважды останавливали и наказывали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Однако этого оказалось мало и житель Ковеля снова сел за руль автомобиля и гонял по улицам райцентра в кайфовом состоянии. Патрульные обратили внимание на странное поведение автомобиля и уже в третий раз остановили водителя на основании убедительных признаков опьянения.

Правда, визуальные признаки состояния водителя 1 апреля 2025 года имели другие симптомы. У водителя Volvo полицейские заметили характерные проявления наркотического опьянения.

Поведение Андрея К. не соответствовало обстоятельствам, суженные зрачки не реагировали на свет, на лице наблюдалось покраснение. Он прохождения осмотра водитель отказался.

Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 130 КУоАП, то есть за управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершенное в третий раз в течение года.

На судебное заседание, где рассматривалось дело по этой статье, мужчина по неизвестным причинам не явился. Однако это не помешало рассмотрению, поскольку оснований было достаточно. Вина подсудимого подтверждена протоколом, направлением на осмотр, рапортом инспектора, видеозаписью инцидента и копиями двух предыдущих постановлений суда.

Ковельский горрайонный суд вынес решение о вине Андрея К. Ему назначено 51 тысячу гривен штрафа и выдан запрет управлять транспортными средствами на более 26 лет.

Таким образом, лишенный права управлять автомобилем официально сможет сесть за руль не раньше осени 2051 года. Правда, это будет возможным после того, как он повторно сдаст экзамены по вождению, пройдет тесты по ПДД и по заключению медкомиссии о состоянии здоровья будет допущен к управлению транспортом соответствующей категории.