Водія з Ковеля позбавили "прав" на 26 років: що пригадав йому суддя

Суддя Ковельського міськрайонного суду врахував "старання" Андрія К. Як повідомляє інформаційне агентство "Волинські новини", чоловіка уже двічі зупиняли та карали за управління автомобілем у стані сп’яніння.

Однак цього виявилося замало і житель Ковеля знову сів за кермо автомобіля й гасав вулицями райцентру в кайфовому стані. Патрульні звернули увагу на дивну поведінку автомобіля і вже втретє зупинили водія на підставі переконливих ознак сп’яніння.

Щоправда, візуальні ознаки стану водія 1 квітня 2025 року мали інші симптоми. У водія Volvo поліцейські помітили характерні прояви наркотичного сп’яніння.

Поведінка Андрія К. не відповідала обставинам, звужені зіниці не реагували на світло, на обличчі спостерігалося почервоніння. Він проходження огляду водій відмовився.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 130 КУпАП, тобто за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, вчинене втретє протягом року.

На судове засідання, де розглядалася справа за цією статтею, чоловік з невідомих причин не з’явився. Однак це не завадило розгляду, оскільки підстав було достатньо. Вина підсудного підтверджена протоколом, направленням на огляд, рапортом інспектора, відеозаписом інциденту та копіями двох попередніх постанов суду.

Ковельський міськрайонний суд виніс ухвалу про вину Андрія К. Йому призначено 51 тисячу гривень штрафу та видано заборону керувати транспортними засобами на понад 26 років.

Таким чином, позбавлений права керувати автомобілем офіційно зможе сісти за кермо лише десь восени 2051 року. Щоправда, це буде можливим лише тоді, як він повторно складе іспити з водіння, пройде тести з ПДР та за висновком медкомісії про стан здоров’я буде допущений до управління транспортом відповідної категорії.