Вопрос сродни детскому, но для кого-то он может быть вопросом жизни или смерти: с грязным стеклом темным зимним вечером можно легко попасть в ДТП. И водка как незамерзающая жидкость действительно может спасти ситуацию, когда рядом – одни гастрономы и ни одного автомагазина.

Если коротко, ответ на вопрос в заголовке будет утвердительным: да, водку можно использовать вместо зимней жидкости для омывателя стекла. Но есть нюансы, о которых следует знать.

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Любая незамерзающая омывающая жидкость является раствором воды и спирта. Спирт может быть одним из трех: этиловый, изопропиловый, метиловый. Теоретически, любой из них может оказаться в вашем бачке омывателя, хотя в некоторых случаях это будет не совсем легально, а в некоторых просто неожиданно. Но обо всем по порядку.

Этиловый спирт. Это так называемый пищевой спирт, он же медицинский, он же дезинфицирующее средство. Его 40-процентным раствором является наша водка. В качестве основы для незамерзайки он один из лучших: не вредный, не дорогой, почти не густеет в сильные морозы и обладает высокой моющей способностью.

Это так называемый пищевой спирт, он же медицинский, он же дезинфицирующее средство. Его 40-процентным раствором является наша водка. В качестве основы для незамерзайки он один из лучших: не вредный, не дорогой, почти не густеет в сильные морозы и обладает высокой моющей способностью. Изопропиловый спирт . Он же – изопропанол, он же – основа абсолютного большинства легальных омываек, продаваемых в украинских торговых сетях. Но на самом деле он наименее пригоден для этой роли: имеет кинематическую вязкость, вдвое выше этила и в пять раз – метила, неприятно пахнет (откровенно говоря, воняет) и угрожает своими испарениями организму человека. Но он не запрещен и не очень дорогой при оптовых закупках.

. Он же – изопропанол, он же – основа абсолютного большинства легальных омываек, продаваемых в украинских торговых сетях. Но на самом деле он наименее пригоден для этой роли: имеет кинематическую вязкость, вдвое выше этила и в пять раз – метила, неприятно пахнет (откровенно говоря, воняет) и угрожает своими испарениями организму человека. Но он не запрещен и не очень дорогой при оптовых закупках. Метиловый спирт. Официально его использование для незамерзаек в нашей стране запрещено, поскольку он считается вредным для человека. Все знают, что от него можно даже ослепнуть, но мало кто знает, что у него один и тот же 3-й класс токсичности с массово распространенным изопропанолом. Во многих странах, где есть регионы с длительными зимами, именно метаноловые незамерзайки имеют наибольшее распространение. Потому что у него самая высокая моющая способность, самая низкая вязкость на морозе и отсутствует неприятный запах.

Во время движения по городу указанный на бутылке с омывайкой предел замерзания совпадает с реальностью. Но при быстрой езде по загородным трассам она замерзает на стекле при более высокой температуре.

Можно ли мыть стекло водкой

Как мы уже поняли, можно. Что касается температурного лимита незамерзайки, сделанной из водки, то картина такова. Надпись на бутылке водки "40% об." означает, что в составе водки имеется 40 процентов этила от общего объема. Стандартные омывайки с такой концентрацией замерзают при температуре –23°С – 30°С.

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То есть получается, что в мягкую зиму водку можно развести водой: полученная таким образом жидкость будет выдерживать меньший мороз, но ее станет больше. К примеру, чтоб установить предел в –10оС –12оС, нужно к двум частям водки добавить одну часть воды (другими словами, пропорция 1:0,5).

Пропорции смеси воды и спиртов разного типа для приготовления незамерзающей жидкости омывателя стекла.

Температура замерзания смеси, о С Доля спирта в готовой смеси, % Метиловый Изопропиловый Этиловый -10 15 24 19 -15 20 30 25 -20 25 45 30 -25 30 55 34 -30 33 65 39

Какая на самом деле температура незамерзайки нужна зимой

Следует напомнить, что указанная на упаковке фабричной жидкости температура замерзания может служить водителю только ориентиром. То же касается и омывайки, сделанной из водки. Дело в том, что когда машина двигается на скорости, ее лобовое стекло охлаждается набегающим потоком, и реальная температура стекла оказывается ниже воздуха. Добавляется здесь еще и эффект быстрого испарения спирта, тоже охлаждающего стекло. Поэтому жидкость, скажем, с отметкой –20оС может замерзать на стекле при забортной температуре около –15оС.

Омывающая жидкость на основе этилового спирта (водки) сохраняет текучесть даже при –25оС –30оС – в отличие от изопропилового раствора, который густеет так, что струя не достает до середины стекла.

Рекомендация Авто24

Как выход из критической ситуации водка – вполне приемлемый вариант зимней омывайки. А вообще не стоит экономить на жидкости омывателя, ведь грязные стекла – прямая угроза безопасности вас самих и ваших пассажиров. Недаром опытные и ответственные водители в холодный сезон всегда имеют в багажнике резервную бутылку омывайки, причем с хорошим "запасом" по градусам на случай значительного похолодания.

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