Питання схоже на дитяче, але для когось воно може бути питанням життя чи смерті: з брудним склом темного зимового вечора можна легко потрапити у ДТП. І горілка як незамерзаюча рідина справді може врятувати ситуацію, коли поряд – самі лише гастрономи і жодного автомагазину.
Якщо коротко, відповідь на питання у заголовку буде стверджувальною: так, горілку можна використовувати замість зимової рідини для омивача скла. Але є нюанси, про які варто дізнатись.
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Будь-яка незамерзаюча омиваюча рідина є розчином води і спирту. Спирт може бути один з трьох: етиловий, ізопропіловий, метиловий. Теоретично, будь-який з них може опинитися у вашому бачку омивача, хоча в деяких випадках це буде не зовсім легально, а в деяких – просто несподівано. Але про все по черзі.
- Етиловий спирт. Це так званий харчовий спирт, він же – медичний, він же – дезінфікуючий засіб. Його 40-відсотковим розчином є наша горілка. В якості основи для незамерзайки він один з кращих: не шкідливий, недорогий, майже не густішає в сильні морози та має високу миючу спроможність.
- Ізопропіловий спирт. Він же – ізопропанол, він же – основа абсолютної більшості легальних омивайок, які продаються в українських торгівельних мережах. Але насправді він найменш придатний на цю роль: має кінематичну в’язкість, вдвоє вищу за етил і вп’ятеро – за метил, неприємно пахне (відверто смердить) та загрожує своїми випарами організму людини. Але він не заборонений та недорогий при оптових закупівлях.
- Метиловий спирт. Офіційно його використання для незамерзайок у нашій країні заборонене – оскільки він вважається дуже шкідливим для людини. Всі знають, що від нього можна навіть засліпнути, але мало хто знає, що в нього один той самий 3-й клас токсичності з масово поширеним ізопропанолом. У багатьох країнах, де є регіони з тривалими зимами, саме метанолові незамерзайки мають найбільше поширення. Тому що у нього найбільша миюча спроможність, найнижча в’язкість на морозі та відсутній неприємний запах.
Під час руху містом вказана на пляшці з омивайкою межа замерзання збігається з реальністю. Але за швидкої їзди заміськими трасами вона замерзає на склі при вищій температурі.
Чи можна мити скло горілкою
Як ми вже зрозуміли, можна. Щодо температурного ліміту незамерзайки, зробленої з горілки, то картина така. Напис на пляшці оковитої “40 % об.” означає, що у складі горілки є 40 відсотків етилу від об’єму. Стандартні омивайки з такою концентрацією замерзають при температурі -23о – 30оС.
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Тобто виходить, що у м’яку зиму горілку можна ще й розвести водою: одержана у такий спосіб рідина буде витримувати менший мороз, але її стане більше. Наприклад, щоб встановити ліміт у –10оС -12оС, треба до двох частин горілки додати одну частину води (інакше кажучи, пропорція 1:0,5).
Пропорції суміші води та спиртів різного типу для приготування незамерзаючої рідини для омивача скла
|
Температура замерзання суміші, оС
|
Частка спирту у готовій суміші, %
|
Метиловий
|
Ізопропіловий
|
Етиловий
|
—10
|
15
|
24
|
19
|
—15
|
20
|
30
|
25
|
—20
|
25
|
45
|
30
|
—25
|
30
|
55
|
34
|
—30
|
33
|
65
|
39
Яка насправді температура незамерзайки потрібна взимку
Варто нагадати, що вказана на упаковці фабричної рідини температура замерзання може служити водієві лише орієнтиром. Те саме стосується і омивайки, зробленої з горілки. Річ у тому, що коли машина рухається на швидкості, її лобове скло охолоджується набігаючим потоком, і реальна температура скла виявляється нижчою, ніж повітря. Додається тут ще й ефект швидкого випаровування спирту, що теж охолоджує скло. Тому рідина, скажімо, з позначкою -20оС може замерзати на склі при забортній температурі близько -15оС.
Омиваюча рідина на основі етилового спирту (горілки) зберігає текучість навіть при –25оС –30оС – на відміну від ізопропілового розчину, який густішає так, що струмінь не дістає до середини скла.
Рекомендація Авто24
Як вихід з критичної ситуації горілка – цілком прийнятний варіант зимової омивайки. А взагалі не варто економити на рідині омивача, адже брудне скло – пряма загроза безпеці вас самих і ваших пасажирів. Недарма досвідчені і відповідальні водії у холодний сезон завжди мають у багажнику резервну пляшку омивайки, причому з хорошим “запасом” градусів на випадок значного похолодання.
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