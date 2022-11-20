Питання схоже на дитяче, але для когось воно може бути питанням життя чи смерті: з брудним склом темного зимового вечора можна легко потрапити у ДТП. І горілка як незамерзаюча рідина справді може врятувати ситуацію, коли поряд – самі лише гастрономи і жодного автомагазину.

Якщо коротко, відповідь на питання у заголовку буде стверджувальною: так, горілку можна використовувати замість зимової рідини для омивача скла. Але є нюанси, про які варто дізнатись.

Читайте також: Як вибрати незамерзайку: міфи і правда про метанол

Будь-яка незамерзаюча омиваюча рідина є розчином води і спирту. Спирт може бути один з трьох: етиловий, ізопропіловий, метиловий. Теоретично, будь-який з них може опинитися у вашому бачку омивача, хоча в деяких випадках це буде не зовсім легально, а в деяких – просто несподівано. Але про все по черзі.

Етиловий спирт. Це так званий харчовий спирт, він же – медичний, він же – дезінфікуючий засіб. Його 40-відсотковим розчином є наша горілка. В якості основи для незамерзайки він один з кращих: не шкідливий, недорогий, майже не густішає в сильні морози та має високу миючу спроможність.

Це так званий харчовий спирт, він же – медичний, він же – дезінфікуючий засіб. Його 40-відсотковим розчином є наша горілка. В якості основи для незамерзайки він один з кращих: не шкідливий, недорогий, майже не густішає в сильні морози та має високу миючу спроможність. Ізопропіловий спирт . Він же – ізопропанол, він же – основа абсолютної більшості легальних омивайок, які продаються в українських торгівельних мережах. Але насправді він найменш придатний на цю роль: має кінематичну в’язкість, вдвоє вищу за етил і вп’ятеро – за метил, неприємно пахне (відверто смердить) та загрожує своїми випарами організму людини. Але він не заборонений та недорогий при оптових закупівлях.

. Він же – ізопропанол, він же – основа абсолютної більшості легальних омивайок, які продаються в українських торгівельних мережах. Але насправді він найменш придатний на цю роль: має кінематичну в’язкість, вдвоє вищу за етил і вп’ятеро – за метил, неприємно пахне (відверто смердить) та загрожує своїми випарами організму людини. Але він не заборонений та недорогий при оптових закупівлях. Метиловий спирт. Офіційно його використання для незамерзайок у нашій країні заборонене – оскільки він вважається дуже шкідливим для людини. Всі знають, що від нього можна навіть засліпнути, але мало хто знає, що в нього один той самий 3-й клас токсичності з масово поширеним ізопропанолом. У багатьох країнах, де є регіони з тривалими зимами, саме метанолові незамерзайки мають найбільше поширення. Тому що у нього найбільша миюча спроможність, найнижча в’язкість на морозі та відсутній неприємний запах.

Під час руху містом вказана на пляшці з омивайкою межа замерзання збігається з реальністю. Але за швидкої їзди заміськими трасами вона замерзає на склі при вищій температурі.

Чи можна мити скло горілкою

Як ми вже зрозуміли, можна. Щодо температурного ліміту незамерзайки, зробленої з горілки, то картина така. Напис на пляшці оковитої “40 % об.” означає, що у складі горілки є 40 відсотків етилу від об’єму. Стандартні омивайки з такою концентрацією замерзають при температурі -23о – 30оС.

Читайте також: Який спирт має бути в незамерзайці

Тобто виходить, що у м’яку зиму горілку можна ще й розвести водою: одержана у такий спосіб рідина буде витримувати менший мороз, але її стане більше. Наприклад, щоб встановити ліміт у –10оС -12оС, треба до двох частин горілки додати одну частину води (інакше кажучи, пропорція 1:0,5).

Пропорції суміші води та спиртів різного типу для приготування незамерзаючої рідини для омивача скла

Температура замерзання суміші, оС Частка спирту у готовій суміші, % Метиловий Ізопропіловий Етиловий —10 15 24 19 —15 20 30 25 —20 25 45 30 —25 30 55 34 —30 33 65 39

Яка насправді температура незамерзайки потрібна взимку

Варто нагадати, що вказана на упаковці фабричної рідини температура замерзання може служити водієві лише орієнтиром. Те саме стосується і омивайки, зробленої з горілки. Річ у тому, що коли машина рухається на швидкості, її лобове скло охолоджується набігаючим потоком, і реальна температура скла виявляється нижчою, ніж повітря. Додається тут ще й ефект швидкого випаровування спирту, що теж охолоджує скло. Тому рідина, скажімо, з позначкою -20оС може замерзати на склі при забортній температурі близько -15оС.

Омиваюча рідина на основі етилового спирту (горілки) зберігає текучість навіть при –25оС –30оС – на відміну від ізопропілового розчину, який густішає так, що струмінь не дістає до середини скла.

Рекомендація Авто24

Як вихід з критичної ситуації горілка – цілком прийнятний варіант зимової омивайки. А взагалі не варто економити на рідині омивача, адже брудне скло – пряма загроза безпеці вас самих і ваших пасажирів. Недарма досвідчені і відповідальні водії у холодний сезон завжди мають у багажнику резервну пляшку омивайки, причому з хорошим “запасом” градусів на випадок значного похолодання.

Читайте також: Скільки градусів має бути незамерзайка