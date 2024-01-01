Войска Восточной Европы заменяют устаревшие HMMWV на современные аналоги

Колесные машины JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) считаются одними из самых современных тактических бронированных внедорожников мира. Они пришли на замену знаменитым HMMWV и уже получили признание во многих армиях НАТО.

Американские конструкторы компании Oshkosh Defense позаботились о надежной защите экипажа от вражеского огня из легкого стрелкового оружия. Об этом говорится на сайте Минобороны Литвы.

Читайте также Маленькая Литва сформировала Украине большой пакет пикапов

В зависимости от специфики армейского подразделения модульная конструкция позволяет настраивать автомобиль под нужды военных миссий, которых набирается добрых полтора десятка.

"Эти современные машины не только укрепляют наш военный потенциал, но и углубляют связи с силами США", – говорится в заявлении Минобороны.

Шасси JLTV имеет усиленную защиту экипажа от взрывчатки и мин – жизнь личного состава превыше всего. Это побудило приобрести несколько сотен таких машин. В оборонном ведомстве заявили, что парк JLTV достигнет 500 единиц.

Закупка бронированных вездеходов JLTV идет в два этапа. Первый этап был завершен в прошлом году поставкой литовской армии 200 внедорожников.

Читайте также Литва предоставила Украине бронетранспортеры М577 и разобранный самолет

В ходе реализации второго этапа приобретения для литовской армии изготавливается еще 300 внедорожников. Этот транш уже начат поступлением первой полусотни машин. Остальные ожидаются до конца года.

Тактико-технические характеристики машины соответствуют самым требовательным стандартам современной бронетехники (см. видео ниже). JLTV 6-метровой длины получил привод 4х4, независимую систему подвески ТАК-4i. В моторной нише стоит дизельный двигатель мощностью 350 л.с. Благодаря такому потенциалу машина легко набирает и стабильно держит по дороге с твердым покрытием 110 км/ч.

Частично Литва планирует полученные машины JLTV интегрировать с зенитными комплексами RBS70 NG (MSHORAD),, которые будут приобретены в Швеции.

Читайте также Литва через несколько дней начнет конфискацию машин с российскими номерами

Литва не единственная, имеющая такие машины. Учитывая реальные угрозы со стороны России, балтийская страна взялась за существенную модернизацию армии.

Другие страны (см. видео ниже) также почувствовали потребность в срочном усилении бронированного сегмента машин. Не так давно JLTV закупили Словакия и Румыния, где эта техника получила хорошие отзывы.

Фото: Минобороны Литвы