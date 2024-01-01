Війська Східної Європи замінюють застарілі HMMWV на сучасні аналоги

Колісні машини JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) вважаються одними з найсучасніших тактичних броньованих позашляховиків світу. Вони прийшли на заміну знаменитим HMMWV і вже здобули визнання в багатьох арміях НАТО.

Американські конструктори компанії Oshkosh Defense подбали про надійний захист екіпажу від ворожого вогню з легкої стрілецької зброї. Про це йдеться на сайті Міноборони Литви.

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Залежно від специфіки армійського підрозділу модульна конструкція дозволяє налаштовувати автомобіль під потреби воєнних місій, яких набирається добрих півтора десятка.

"Ці найсучасніші машини не лише зміцнюють наш військовий потенціал, а й поглиблюють зв'язки з силами США", – йдеться у заяві Міноборони.

Шасі JLTV має посилений захист екіпажу від вибухівки та мін – життя особового складу понад усе. Це спонукало придбати кілька сотень таких машин. В оборонному відомстві заявили, що парк JLTV досягне 500 одиниць.

Закупівля броньованих всюдиходів JLTV йде у два етапи. Перший етап був завершений минулого року постачанням литовській армії 200 позашляховиків.

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Під час реалізації другого етапу придбання для литовської армії виготовляється ще 300 позашляховиків. Цей транш уже розпочато надходженням першої півсотні машин. Решта очікуються до кінця року.

Тактико-технічні характеристики машини відповідають найвимогливішим стандартам сучасної бронетехніки (див. відео нижче). JLTV 6-метрової довжини отримав привід 4х4, незалежну систему підвіски ТАК-4i. В моторній ніші стоїть дизельний двигун потужністю 350 к.с. Завдяки такому потенціалу машина легко набирає й стабільно тримає по дорозі з твердим покриттям 110 км/год.

Частково Литва планує отримані машини JLTV інтегрувати із зенітними комплексами RBS70 NG (MSHORAD), що будуть придбані у Швеції.

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Литва не єдина, що має такі машини. Враховуючи реальні загрози зі сторони Росії, балтійська країна взялася за суттєву модернізацію армії.

Інші країни (див. відео нижче) також відчули потребу в терміновому посиленні броньованого сегмента машин. Не так давно JLTV закупили Словаччина та Румунія, де ця техніка отримала гарні відгуки.

Фото: Міноборони Литви