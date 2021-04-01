Немецкий автопроизводитель планирует выпускать Т6.1 параллельно с новым Т7.

Во время виртуальной пресс-конференции Annual Media Conference 2021 подразделение Volkswagen Commercial Vehicles сделало пару заслуживающих внимания заявлений о T7 и Amarok.

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Генеральный директор Volkswagen Commercial Vehicles Карстен Интра объявил, что T7 будет представлен в июне. Он подчеркнул, что имеется в виду пассажирская версия Multivan, а не грузовой фургон. Это потому, что нынешний T6.1 станет исключительно коммерческим автомобилем после выхода T7.

Также стало известно, что новый Multivan будет предлагаться с плагин-гибридной силовой установкой с самого начала продаж. Говоря об электрификации, к T7 в 2022 году присоединится чисто электрический фургон ID Buzz – в пассажирском и грузовом исполнениях.

Что касается Amarok, то второе поколение пикапа среднего размера дебютирует в 2022 году. Он будет основан на новом Ford Ranger, но с фирменным дизайном Volkswagen. Руководитель подразделения заявил, что пикап сможет похвастаться “неповторимыми акцентами с точки зрения дизайна и отделки”, которые создадут “настоящий Volkswagen с четкой дизайнерской подписью Volkswagen”.

Пикап следующего поколения будут собирать на заводе Ford Silverton в Южной Африке. В свою очередь, Ford будет использовать платформу MEB Volkswagen Group для будущих электромобилей, собранных на заводе в Кельне в Германии.