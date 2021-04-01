Німецький автовиробник планує випускати Т6.1 паралельно з новим Т7.

Під час віртуальної прес-конференції Annual Media Conference 2021 підрозділ Volkswagen Commercial Vehicles зробив пару вартих уваги заяв щодо T7 та Amarok.

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Генеральний директор Volkswagen Commercial Vehicles Карстен Інтра оголосив, що T7 буде представлений у червні. Він підкреслив, що мається на увазі пасажирська версія Multivan, а не вантажний фургон. Це тому, що нинішній T6.1 стане виключно комерційним автомобілем, після прибуття T7.

Також стало відомо, що новий Multivan буде пропонуватися з плагін-гібридною силовою установкою від самого початку продажів. Говорячи про електрифікацію, до T7 у 2022 році приєднається чисто електричний фургон ID Buzz – у пасажирському та вантажному виконаннях.

Що стосується Amarok, то друге покоління пікапа середнього розміру дебютує в 2022 році. Він буде заснований на новому Ford Ranger, але з фірмовим дизайном Volkswagen. Керівник підрозділу заявив, що пікап зможе похвалитися “неповторними акцентами з точки зору дизайну та оздоблення”, які створять “справжній Volkswagen з чітким дизайнерським підписом Volkswagen”.

Пікап наступного покоління збиратимуть на заводі Ford Silverton у Південній Африці. У свою чергу, Ford буде використовувати платформу MEB Volkswagen Group для майбутніх електромобілів, зібраних на заводі в Кельні в Німеччині.