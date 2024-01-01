Самый быстрый VW ID3 GTX Performance уже можно купить: цена "кусается"

Volkswagen открыл заказы на флагманскую модель ID.3 GTX Performance, которая имеет мощность в 326 лошадиных сил и 545 Нм, передаваемую на заднюю ось. В то же время для заказа также доступна версия ID.3 GTX, которая отличается более низкой мощностью в 285 л.с.

Читайте также: Когда начнут продавать "заряженный" Volkswagen ID.GTI

Максимальная скорость впервые в линейке электромобилей VW ID не ограничена до 200 км/ч. Автомобиль имеет литий-ионную батарею емкостью 79 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 601 км и способна принимать заряд мощностью до 185 кВт. Это позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 26 минут.

Volkswagen ID.3 GTX Performance

ID.3 GTX имеет усиленную стандартную подвеску типа Макферсон на передней оси и пятирычажную на задней. Флагманский ID.3 GTX Performance также может быть оснащен модифицированным адаптивным управлением шасси Sport DCC.

Также интересно: Стала известна стоимость Volkswagen ID.7 GTX в Европе

Узнать новинки можно благодаря спортивному стилю дизайна с уникальным передним бампером и графикой света, а также 20-дюймовым дискам Skagen GTX, которые опционально доступны в полностью черном исполнении.

В салоне ID.3 GTX Performance получил 12-9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы со встроенным голосовым помощником IDA с ChatGPT, проекционный дисплей дополненной реальности, приложение Wellness и звуковой системой от Harman Kardon.

Читайте также: Представлен Volkswagen Transporter T7

В пакет систем безопасности входят системы адаптивного круиз-контроля, автономного экстренного торможения (Front Assist) с мониторингом пешеходов и велосипедистов, удержания в полосе движения и распознавания знаков. В Германии ID.3 GTX Performance доступен от 52 295 евро.