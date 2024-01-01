Найшвидший VW ID.3 GTX Performance вже можна придбати: ціна вражає

Volkswagen відкрив замовлення на флагманську модель ID.3 GTX Performance, яка має потужність в 326 кінських сил й 545 Нм, що передається на задню вісь. Водночас для замовлення також доступна версія ID.3 GTX, яка відрізняється нижчою потужністю в 285 к.с.

Читайте також: Коли почнуть продавати "заряджений" Volkswagen ID.GTI

Максимальна швидкість вперше в лінійці електромобілів VW ID не обмежена до 200 км/год. Автомобіль має літій-іонної батареї ємністю 79 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 601 км й здатна приймати заряд потужністю до 185 кВт. Це дозволяє зарядити акумулятор з 10 до 80% всього за 26 хвилин.

Volkswagen ID.3 GTX Performance

ID.3 GTX має посилену стандартну підвіску типу Макферсон на передній осі й п’ятиважільну на задній. Флагманський ID.3 GTX Performance також може бути оснащений модифікованим адаптивним керуванням шасі Sport DCC.

Також цікаво: Стала відома вартість Volkswagen ID.7 GTX у Європі

Впізнати новинки можна завдяки спортивному стилю дизайну з унікальним переднім бампером та графікою світла, а також 20-дюймовим дискам Skagen GTX, які опційно доступні у повністю чорному виконанні.

В салоні ID.3 GTX Performance має 12-9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з вбудованим голосовим помічником IDA з ChatGPT, проєкційний дисплей доповненої реальності, додаток Wellness і звуковою системою від Harman Kardon.

Читайте також: Представлено Volkswagen Transporter T7

До пакету систем безпеки входять системи адаптивного круїз-контролю, автономного екстреного гальмування (Front Assist) із моніторингом пішоходів і велосипедистів, утримання в смузі руху й розпізнавання знаків. В Німеччині ID.3 GTX Performance доступний від 52 295 євро.