Минивэн готовится к дебюту в июне.

В конце марта Volkswagen впервые обнародовал изображения нового Multivan, начав тизерную кампанию. К этому времени производитель успел раскрыть еще несколько интересных деталей, а теперь уделил внимание трансформации пассажирской части салона.

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Volkswagen Commercial Vehicles планирует представить следующее поколение Multivan примерно через месяц. Между тем, новый эпизод длительной тизерной кампании обращает внимание на многофункциональный стол, который может смещаться вперед и выполнять функцию центральной консоли.

Благодаря полностью ровному полу от первого ряда сидений до третьего ряда были установлены специальные рельсы, по которым стол можно перемещать спереди назад.

Он также выполняет функции центральной консоли для всех трех рядов и может быть поднят вверх, нажатием кнопки. Когда он не используется, его раскладные половинки, вместе с регулятором высоты, втягиваются, чтобы максимизировать внутреннее пространство. В случае необходимости, можно вообще убрать стол, освободив место между сиденьями.

Фото: 2022 тизеры Volkswagen T7 Multivan / Volkswagen

Volkswagen отмечает, что запас пространства в салоне остался неизменным по сравнению с исходным T6.1, но если считать опциональную панорамную крышу – впервые для Multivan – в новом поколении модели будет даже больше пространства.

Переработанный минивэн будет шире предшественника, а также будет иметь более длинную колесную базу. Замена старого рычага ручного тормоза на электронный выключатель, а ручной коробки передач на крошечный переключатель DSG оставляет больше места между передними сиденьями.

Дебют T7 Multivan назначен на середину июня. Ожидается, что новинка будет иметь под капотом плагин-гибридную силовую установку на компонентах от Golf 8 поколения.