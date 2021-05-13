Мінівен готується до дебюту у червні.

Наприкінці березня Volkswagen вперше оприлюднив зображення нового Multivan, розпочавши тізерну кампанію. До цього часу виробник встиг розкрити ще кілька цікавих деталей, а тепер приділив увагу трансформації пасажирської частини салону.

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Volkswagen Commercial Vehicles планує представити наступне покоління Multivan приблизно через місяць. Тим часом, новий епізод тривалої тизерної кампанії звертає увагу на багатофункціональний стіл, який може зміщуватись вперед і виконувати функцію центральної консолі.

Завдяки повністю рівній підлозі від першого ряду сидінь аж до третього ряду було встановлено спеціальні рейки, по яких стіл можна переміщати спереду назад.

Він також виконує функції центральної консолі для всіх трьох рядів і може бути піднятий вгору, натисканням кнопки. Коли він не використовується, його розкладні половинки, разом з регулятором висоти, втягуються, щоб максимізувати внутрішній простір. У разі потреби, можна взагалі прибрати стіл, звільнивши місце між сидіннями.

Фото: 2022 тизери Volkswagen T7 Multivan / Volkswagen

Volkswagen наголошує, що запас простору в салоні залишився незмінним, у порівнянні з вихідним T6.1, але якщо рахувати опційний панорамний дах – вперше для Multivan – у нового покоління моделі буде навіть більше простору.

Перероблений мінівен буде ширшим за попередника, а також матиме довшу колісну базу. Заміна старого важеля ручного гальма на електронний вимикач, а ручної коробки передач на крихітний перемикач DSG залишає більше місця між передніми сидіннями.

Дебют T7 Multivan призначений на середину червня. Очікується, що новинка матиме під капотом плагін-гібридну силову установку на компонентах від Golf 8 покоління.