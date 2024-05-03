Немецкий автопроизводитель значительно модернизировал компактный электрический хэтчбек ID.3 и представил его мощную версию ID.3 Pro S. Новинка получила новое программное обеспечение, большую батарею и другой дисплей в салоне.

ID.3 Pro S получил новую информационно-развлекательную систему с голосовым ассистентом с поддержкой ChatGPT и больший дисплей на 12,9 дюймов с обновленным меню. Кнопки управления мультимедиа на руле также были изменены.

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Селектор режимов езды был перенесен на рулевую колонку, подобно тому, который имеет флагманский ID.7. Под дисплеем теперь расположены сенсорные ползунки для настройки температуры и громкости.

ID.3 Pro S оснащен улучшенным электродвигателем, который теперь имеет мощность в 170 кВт, что составляет 231 л.с. На некоторых рынках модель будет иметь 150 кВт (203 л.с.), но водители смогут при необходимости увеличить показатель до 170 кВт. Такая мощность позволяет хэтчбеку разгоняться до первой сотни за 7,1 секунды.

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Прогнозируемый запас хода по циклу WLTP составляет 559 км, благодаря батарее емкостью 77 кВт/ч. К тому же обновленный ID.3 теперь имеет поддержку быстрой зарядки до 175 кВт. Такой показатель удается достичь благодаря системе "прогрева" батареи и планированию следующего сеанса зарядки.

Система планирования совмещена с навигацией и позволяет активировать предварительное кондиционирование батареи, когда авто приближается к зарядной станции. Также новый ID.3 Pro S получил адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение, систему удержания в полосе движения и другие передовые ассистенты активной безопасности.

Кроме этого, новинка получила новую аудиосистему мощностью 480 Вт от Harman Kardon и новое приложение Wellness. Оно создано, чтобы улучшить самочувствие водителя во время долгих поездок. Для этого программа будет использовать фоновое освещение, звук и кондиционер.

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Volkswagen уже открыл прием предварительных заказов на новый ID.3 Pro S, однако, точная стоимость модели пока не объявляют. Автопроизводитель также сообщил, что другие версии автомобиля будут доступны для заказа вскоре.