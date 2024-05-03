Німецький автовиробник значно модернізував компактний електричний хетчбек ID.3 та презентував його потужну версію ID.3 Pro S. Новинка отримала нове програмне забезпечення, більшу батарею та інший дисплей в салоні.

ID.3 Pro S отримав нову інформаційно-розважальну систему з голосовим асистентом з підтримкою ChatGPT та більший дисплей на 12,9 дюймів з оновленим меню. Кнопки керування мультимедіа на кермі також були змінені.

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Селектор режимів їзди було перенесено на рульову колонку, подібно до того, який має флагманський ID.7. Під дисплеєм тепер розташовані сенсорні повзунки для налаштування температури та гучності.

ID.3 Pro S оснащений покращеним електродвигуном, який тепер має потужність в 170 кВт, що становить 231 к.с. На деяких ринках модель матиме 150 кВт (203 к.с.), але водії зможуть за потреби збільшити показник до 170 кВт. Така потужність дозволяє хетчбеку розганятись до першої сотні за 7,1 секунди.

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Прогнозований запас ходу за циклом WLTP становить 559 км, завдяки батареї ємністю 77 кВт/год. До того ж оновлений ID.3 тепер має підтримку швидкої зарядки до 175 кВт. Такий показник вдається досягнути завдяки системі “прогріву” батареї та плануванню наступного сеансу заряджання.

Система планування поєднана з навігацією й дозволяє активувати попереднє кондиціювання батареї, коли авто наближається до зарядної станції. Також новий ID.3 Pro S отримав адаптивний круїз-контроль, автономне екстренне гальмування, систему утримання у смузі руху та інші передові асистенти активної безпеки.

Окрім цього, новинка отримала нову аудіосистему потужністю 480 Вт від Harman Kardon та новий додаток Wellness. Він створений, аби покращити самопочуття водія під час довгих поїздок. Для цього програма використовуватиме фонове освітлення, звук і кондиціонер.

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Volkswagen вже відкрив прийом попередніх замовлень на новий ID.3 Pro S, однак, точна вартість моделі поки не оголошують. Автовиробник також повідомив, що інші версії автомобіля будуть доступні для замовлення незабаром.