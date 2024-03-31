В эмблемы современных автомобилей нередко встраивают радар адаптивного круиз-контроля, однако компания Volkswagen пошла дальше и создала специальное устройство, способное отпугивать кенгуру благодаря звуковым волнам.

Устройство служит средством сдерживания на основе аудиосистемы и имеет встроенные динамики, направляющие тщательно подобранный луч звука на дорогу впереди и таким образом отпугивающие кенгуру, которые часто становятся причиной ДТП в Австралии.

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Устройство называется RooBadge и как заявляют инженеры, им можно оборудовать любое авто. Компания Volkswagen объединилась с Австралийской организацией спасения дикой природы и исследователями кенгуру из Мельбурнского университета, чтобы изучить влияние звуковых волн на поведение животных.

Кроме логотипа, VW Australia также работает над отдельным держателем номерного знака, который содержит RooBadge. Технологию представили на Volkswagen Amarok, но она будет совместима с другими моделями. Эти предметы пока недоступны для продажи, поскольку проходят финальную стадию тестирования и улучшения звуков, которые выходят из встроенных крошечных динамиков.

Сначала устройство будет служить для отпугивания только кенгуру, но разработчики планируют расширить его функционал для других животных. Компания уже ведет переговоры с партнерами из Европы и Соединенных Штатов, чтобы ввести устройства в этих регионах.

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Инженеры Volkswagen, ученые и защитники природы шесть месяцев изучали влияние устройства на поведение и жизнедеятельность кенгуру и пришли к выводу, что RooBadge не наносит им вреда.

Как заявляет Volkswagen, "отпугиватель" разрабатывали три года. Он будет работать со специальным приложением в автомобиле, который будет использовать данные GPS и телеметрии и автоматически выдавать звуки в нужный момент.

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Когда устройство поступит в продажу, клиенты смогут собственноручно оборудовать им свое авто, просто заменив стандартный логотип. В дальнейшем будущем планируется, что RooBadge станет стандартной опцией для автомобилей Volkswagen.